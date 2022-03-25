صحيفة سعودية: المملكة تدعم الجهود الأممية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيًا

قالت صحيفة "البلاد" السعودية، إن المملكة العربية السعودية، تدعم الجهود الأممية المتواصلة لدفع أطراف النزاع في الأزمة الأوكرانية إلى حل سياسي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "السلم الدولي" - أن المملكة العربية السعودية أعلنت موقفها من الأزمة الأوكرانية، والتأكيد على أن الطريقة المثلى للتعامل معها، هي تعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم.

وأضافت "أنه في هذا السياق، وخلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة بشأن أوكرانيا، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وتفاقم الخسائر البشرية والمادية".

وأشارت إلى أن دول المجلس أكدت دعم مسار الحوار القائم حاليا بين أطراف النزاع؛ للوصول إلى تسوية سلمية تجنب تلك المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "إن التصعيد العسكري للأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية تلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين، وعلى الصعيد الإنساني والاقتصاد العالمي في ظل العقوبات القاسية المتزايدة على روسيا، وسط مخاوف من انزلاقات قد توسع جغرافية الأزمة".