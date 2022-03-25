الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البحر الأحمر تشارك في «ساعة الأرض» بجميع مدنها

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

تشارك محافظة البحر الأحمر غدًا السبت، في الحدث العالمى السنوى لـ«ساعة الارض»، وذلك من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف من مساء غدٍ السبت، وذلك للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة اقتناع الدول الكبرى بأهمية مراجعة سياستها البيئية لتلقى الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية.

ووجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمشاركة المحافظة فى هذا الحدث العالمى بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى عدد من المنشآت الحكومية والسياحية بالمحافظة، لدعم مشاركة مصر لدول العالم في هذا الحدث الحضارى الذى تشارك فيه معظم الدول على كوكب الأرض، حيث  تهدف للتوعية بأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك الكهرباء، والعمل على جمع العالم معا لمواجهة عوامل وآثار تغيرالمناخ، حيث إن تضامن الأفراد والجهات لمصلحة كوكبهم والتزام سلوكيات بيئية هو الهدف.
وتحتفل دول العالم فى السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بـ"ساعة الأرض"، بإطفاء الإضاءة فى أشهر المعالم السياحية فى كل دولة من الساعة 8:30 مساء، ولمدة 60 دقيقة، بهدف توحيد شعوب العالم للفت الانتباه عن مخاطر ظاهرة تغير المناخ، وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام،  لقربه من موعد الاعتدال الرّبيعي، أى تساوى الليل والنّهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم فى وقت متقارب منالليل فى هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

البحر الاحمر كوكب ظاهرة ساعة الأرض استهلاك الكهرباء ظاهرة الاحتباس إطفاء الإضاءة ترشيد إستهلاك الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصر تستقبل 3 ملايين جرعة من لقاح «فايزر».. اليوم

«أخبار فاتتك».. زيادة معاشات «تكافل وكرامة» ورسالة من محمد صلاح للجماهير

الأمن الروسى يعتقل مواطنًا حاول بيع معلومات سرية للاستخبارات الأوكرانية

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس