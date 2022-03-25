البحر الأحمر تشارك في «ساعة الأرض» بجميع مدنها

تشارك محافظة البحر الأحمر غدًا السبت، في الحدث العالمى السنوى لـ«ساعة الارض»، وذلك من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف من مساء غدٍ السبت، وذلك للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة اقتناع الدول الكبرى بأهمية مراجعة سياستها البيئية لتلقى الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية.

ووجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمشاركة المحافظة فى هذا الحدث العالمى بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى عدد من المنشآت الحكومية والسياحية بالمحافظة، لدعم مشاركة مصر لدول العالم في هذا الحدث الحضارى الذى تشارك فيه معظم الدول على كوكب الأرض، حيث تهدف للتوعية بأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك الكهرباء، والعمل على جمع العالم معا لمواجهة عوامل وآثار تغيرالمناخ، حيث إن تضامن الأفراد والجهات لمصلحة كوكبهم والتزام سلوكيات بيئية هو الهدف.

وتحتفل دول العالم فى السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بـ"ساعة الأرض"، بإطفاء الإضاءة فى أشهر المعالم السياحية فى كل دولة من الساعة 8:30 مساء، ولمدة 60 دقيقة، بهدف توحيد شعوب العالم للفت الانتباه عن مخاطر ظاهرة تغير المناخ، وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام، لقربه من موعد الاعتدال الرّبيعي، أى تساوى الليل والنّهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم فى وقت متقارب منالليل فى هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.