«أخبار فاتتك».. زيادة معاشات «تكافل وكرامة» ورسالة من محمد صلاح للجماهير

شهد أمس الخميس، 24 مارس، الكثير من الأحداث المهمة على الأصعدة كافة، والتي ننشر أبرزها في نشرة التاسعة صباحا من “الدستور”

«الجيش الصحراوى» يقصف مواقع للقوات المغربية بقطاع المحبس

شن "الجيش الصحراوي" هجمات على تجمعات للقوات المغربية بمنطقة أودي أم أركبة بقطاع المحبس.



وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية "واص"، "أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت بقصف عنيف ومركز القوات المغربية المتخندقة بمنطقة أودي أم اركبة بقطاع المحبس".



و كانت مفارز من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها الأربعاء على تخندقات للجيش المغربي بقطاعي المحبس والكلتة، مستهدفة تمركزات في مناطق أجبيلات الخظر، لعكد، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد، حسب البيان.



و أشار البيان إلى استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي على معاقل القوات المغربية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي.

«الشيوخ الأمريكي» يفشل في تبني مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لحظر واردات النفط من روسيا، إلا أنهم فشلوا في التغلب على الخلافات حول إلغاء وضع العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا.

وحسبما أفادت "بلومبرج" يتم النظر في هذين القانونين بشكل مترابط، وبالتالي فإن الخلافات حول إحداهما قد يؤدي إلى تأخير الموافقة عليهما.

وقال السناتور الجمهوري مايك كرابو إن خمسة أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ يعوقون الآن مشروع قانون لتجريد روسيا من وضع العلاقات التجارية الطبيعية مع الولايات المتحدة.

وبحسب السيناتور، فإن الخلافات تتعلق بصياغة المادة، التي في حال الموافقة عليها، ستوسع احتمالات فرض عقوبات على المسؤولين الروس "لانتهاكهم حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق من مارس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يحظر استيراد النفط الروسي. ومع ذلك، إذا وافق الكونغرس على إجراء مشابه، فسيصبح رفع الحظر أكثر صعوبة.

وبرأي أعضاء مجلس الشيوخ، يمكن رفع الحظر فقط إذا أوقفت روسيا، من بين أمور أخرى، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالإضافة إلى "التوقف عن تشكيل خطر على الناتو". وبالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة على أن قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن حظر النفط الروسي، فستتم إعادة هذه الوثيقة إلى مجلس النواب للحصول على موافقة إضافية.

وعلى صعيد آخر، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن قرار الجمعية العامة مهم، لأنه يدعو لتوصيل المساعدات الإنسانية للأوكرانيين، مشيرة إلى بلادها حريصة على جمع الأدلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الروس في أوكرانيا لتمكين القضاء الدولي من المحاسبة.

وتابعت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، خلال تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا اليوم مهم لأنه يحدد المتسبب في تردي الوضع الإنساني بأوكرانيا.

في وقت سابق وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يسمح بدخول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا.

كما انتقدت الأمم المتحدة، في قرارها روسيا لتسببها في وضع إنساني وصفته بالمريع بعد عمليتها العسكرية لجارتها قبل نحو شهر.

وحصل القرار الذي أعدته أوكرانيا وحلفاؤها على دعم 140 دولة، مقابل معارضة خمسة دول “روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وروسيا البيضاء” بينما امتنعت 38 دولة عن التصويت.



تعرف على قيمة الزيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» لكافة الفئات

يهتم كثير من المواطنين بأخبار المعاشات الجديدة، ويتساءلون عن نسبة الزيادة فى المعاشات وكيفية احتسابها، بعد أن تم الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪؜ بداية من شهر أبريل لذا يزداد محرك البحث جوجل ببحث المواطنين عن زيادة معاشات تكافل وكرامة وكيفية احتسابها والآلية الخاصة بتنفيذها.

رفع نسبة معاشات تكافل وكرامة

وأعلنت الدولة زيادة معاشات "تكافل وكرامة"، في إطار الحرص على رفع كفاءة وحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين في مصر ويتم تطبيق ذلك من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة للمواطنين.

ووفقا لقرارات الحكومة، فإن المعاشات تزداد بنسبة ١٣٪؜، بحد أدنى ١٢٠ جنيها، وسيتم تطبيقها للمواطنين بداية من أول أبريل مع بداية شهر رمضان الكريم، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.



قيمة معاش تكافل وكرامة بعد تطبيق الزيادة أول أبريل

ويمكن احتساب قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة بعد قيام الدولة برفع المعاشات وفقا للزيادة ١٣٪؜ إلى ما يأتي:



من يتقاضى ١٠٠٠ جنية سيتقاضى معاش ١١٣٠ جنيها، ومن يتقاضى معاش ٢٠٠٠ جنية يصل معاشه إلى ٢٢٦٠ جنيها، أما من يتقاضى معاش ٤٠٠٠ جنيها يصل معاشه الى ٤٥٢٠ جنيها، ومن يتقاضى معاش ٦٠٠٠ جنيها يتقاضى معاش ٦٧٨٠ جنيها.

مجموعة السبع تعلن مساندة أوكرانيا.. وكندا وبريطانيا يبحثان إرسال مزيد من الأسلحة

أكدت مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى على وقوفها إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العملية الروسية عليها.

وجاء في بيان قادة مجموعة السبع على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "نحن متحدون في عزمنا على استعادة السلام والاستقرار ودعم القانون الدولي في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس 2022، سنواصل الوقوف إلى جانب الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، في إدانة العملية العسكرية الروسية والمعاناة والخسائر في الأرواح التي لا يزال يتسبب فيها".

تكافل وكرامة

وأضاف "ما زلنا نشعر بالفزع والإدانة للهجمات المدمرة على السكان الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. ونرحب بالتحقيقات التي تجريها الآليات الدولية، بما في ذلك التحقيقات التي يجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.. إن حصار ماريوبول ومدن أوكرانية أخرى، ومنع وصول المساعدات الإنسانية من قبل القوات العسكرية الروسية أمر غير مقبول. يجب على القوات الروسية توفير ممرات آمنة على الفور إلى أجزاء أخرى من أوكرانيا، بالإضافة إلى تسليم المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى".

وقال البيان"القيادة الروسية ملزمة بالامتثال الفوري لأمر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية التي بدأت في 24 فبراير 2022 في أراضي أوكرانيا، دون أي مزيد من التأخير. كما نحث روسيا على سحب قواتها العسكرية ومعداتها من كامل أراضي أوكرانيا".

ودعا البيان "السلطات البيلاروسية إلى تجنب المزيد من التصعيد والامتناع عن استخدام قواتها العسكرية ضد أوكرانيا.. علاوة على ذلك، نحث جميع الدول على عدم تقديم مساعدات عسكرية أو غيرها لروسيا للمساعدة في مواصلة عدوانها في أوكرانيا. سنكون يقظين بشأن أي مساعدة من هذا القبيل".

وأكد البيان على عزم دول المجموعة "على فرض عواقب قاسية على روسيا، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل للتدابير الاقتصادية والمالية التي فرضناها بالفعل".



محمد صلاح يبعث برسالة للجماهير قبل مباراة مصر والسنغال

بعث الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، برسالة إلى الجماهير المصرية قبل المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

منتخب مصر سيلتقي مع مع نظيره السنغالي في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة.

ونشر محمد صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للجماهير وعلق عليها قائلا "محتاجينكم بكرة".

وتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في ستاد القاهرة الدولي في حين يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب بالعاصمة السنغالية ىداكار.

الفائز من مواجهتي مصر والسنغال سيحسم التأهل لمونديال قطر 2022، والذي يلعب في نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت مصر بالسنغال كانت في نهائي كأس أمم إفريقيا والتي أسفرت عن هزيمة منتخبنا الوطني وخسارته للقب.

قائمة منتخب مصر أمام السنغال في تصفيات كأس العالم 2022تضم قائمة منتخب مصر أمام السنغال 23 لاعبا، هم:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر كمال وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأيمن أشرف وأحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي ونبيل عماد دونجا وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد النني ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ومروان حمدي وعمر مرموش وتريزيجيه.

تفاصيل زيارة لجنة الصناعات الصغيرة بالنواب إلى مدينة برج العرب الجديدة

أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة عن قيام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي والنواب أعضاء اللجنة بزيارة إلى مدينة برج العرب الجديدة لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه مستثمري المدينة وذلك بحضور اللواء محمد فاضل الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية والدكتور محمد عبد المالك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحضور الدكتورأحمد جمالي نائب محافظ الإسكندرية.

ورحب المهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز المدينة بالوفد المرافق للمدينة، كما استعرض عن الدور المنوط به الجهاز في دعم الاستثمار الصناعي بالمدينة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأعمال.واستعرض الدكتور هاني المنشاوي أحد مستثمري المدينة ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، أهم المشاكل التي تواجه التصنيع في هذا القطاع وطلبات المستثمرين من الأجهزة التنفيذية المعنية بإدارة العملية الاستثمارية وتحدث اللواء الزلاط عن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن قيام الهيئة بتطوير أفرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية؛ تسهيلاً على المستثمرين، بالإضافة إلى قيام الهيئة بمراجعة الإجراءات الخاصة بالعملية التصنيعية، مؤكداً حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص التصنيع وتصدير المنتجات المصرية.

كما استعرض الدكتور محمد عبد لمالك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن دور الجهاز في دعم الصناعات الصغيرة، مؤكداً أنه يتم تعديل القوانين والإجراءات طبقاً لاحتياجات الفترة الحالية والاهتمام بتقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها إلى القطاع الرسمي للاقتصاد، مشيرا إلى أن دور الاتحاد هو إنارة الطريق لكافة المشروعات والعمل الدائم على تذليل العقبات والعمل داخل أطر وقوانين واضحة وسهلة دون المساس بالإجراءات اللازمة للصحة والسلامة وإجراءات الحماية المدنية المناسبة لكافة أنواع الصناعات.

وفى نفس السياق أوضحت النائبة هالة أبوالسعد وكيلة اللجنة عن أن الاهتمام بالعملية التصنيعية هي المخرج الوحيد لدعم الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

وتحدث محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية عن وجود تعاون دائم ومستمر من كافة أجهزة الدولة لمد يد العون لكافة المستثمرين ولا نبغي غير تحصيل حق الدولة فقط دون الإضرار بمصالح المستثمرين، موضحاً المزايا التي يقدمها القانون 152 لأصحاب الصناعات الصغيرة وأن كافة الجهات الحكومية تعمل بشكل متوازي لدعم الاستثمار والمستثمرين، معرباً عن استعداد المصلحة لتقديم كافة أوجه الدعم وتوضيح الإجراءات اللازمة من كافة المستثمرين للحصول على هذه المزايا.

وفي ختام الزيارة قامت اللجنة بزيارة أحد المصانع المتخصصة في الصناعات السمكية وفواتح الشهية بالمدينة واستعراض منتجات المصنع والذي يعد أحد القلاع الخاصة بتصدير المنتج المصري للعديد من الدول الأوروبية.