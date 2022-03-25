الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مناشدات دولية لطالبان للعودة عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية

مدارس البنات الثانوية
مدارس البنات الثانوية

ناشدت ست دول غربية بينها الولايات المتحدة، في بيان مشترك حركة طالبان "العودة" عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان.

 

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في البيان المشترك إنهم يطالبون طالبان بأن "تعود بصورة عاجلة" عن القرار الذي اتخذته الأربعاء وأغلقت بموجبه المدارس الثانوية في وجه الفتيات الأفغانيات.

 

وحذرت تلك الدول من أن عدم التراجع عن هذا القرار سيقوّض آمال الحركة بالحصول على شرعية دولية وطموح أفغانستان في أن "تصبح عضوا محترما في مجتمع الأمم".

 

وأمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها، وفق ما أعلن متحدث باسمها.

 

وسمحت الحركة العام الماضي فقط للذكور وبعض الفتيات الأصغر سنا باستئناف الدراسة.

طالبان مدارس إغلاق مدارس البنا الثانوية دولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

السفارة الروسية فى كندا: العقوبات الجديدة سخيفة

رئيس «شعبة الذهب» يكشف موعد انخفاض أسعار المعدن النفيس

تفاصيل زيارة لجنة الصناعات الصغيرة بالنواب إلى مدينة برج العرب الجديدة

«وراكم يا رجالة».. نجوم الفن يدعمون منتخب مصر أمام السنغال

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

مستشار النمسا يدعو لحل أوروبى مشترك للتغلب على أزمة الغاز الروسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية