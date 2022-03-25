الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يتوجه إلى برلين لبحث الحركة السياحية

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

توجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث استهل زيارته بعقد  اجتماعين مطولين، بمقر السفارة المصرية ببرلين، مع كل من الدكتور Michael Engel رئيس اتحاد شركات الطيران بألمانيا  Federal Association of German Airlines، والسيد Ralph Schiller المدير التنفيذي لمجموعة FTI أحد كبرى منظمي الرحلات  الألمانية المتعاملة مع المقصد السياحي المصري، والسيدة Maya Ammar رئيس الأسواق الدولية بمجموعة FTI، والسيد Thomas Bösl رئيس  Quality Travel Alliance(QTA) أكبر تحالف للسياحة والسفر في أوروبا.  

وقد حضر الاجتماعين يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة.

وتناول اجتماع الوزير مع رئيس اتحاد شركات الطيران بألمانيا مناقشة تأثير كل من أزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على حركة الطيران الألماني خاصة إلى مصر، كما تم بحث سبل تعزيز وتنشيط حركة السياحة الوافدة من السوق الألماني خلال الفترة القادمة.

يأتي هذا بالإضافة إلى مناقشة موقف حركة الحجوزات السياحية إلى مصر من السوق الألماني والخطط المستقبلة للتشغيل خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل قيام ألمانيا بتخفيف قيود السفر.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، والتي من بينها استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية، حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢.  

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر  والتي من بينها إلزام كافة المنشآت الفندقية بمصر بالحصول على شهادة معتمدة تفيد تطبيقها للممارسات الخضراء الصديقة للبيئة، على أن تكون البداية بمدينة شرم الشيخ وذلك في إطار التوجه نحو  الاستدامة والسياحة الخضراء.
 

مصر المانيا اثار سياحة المطارات الأسواق الدولية وزير السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

السفارة الروسية فى كندا: العقوبات الجديدة سخيفة

رئيس «شعبة الذهب» يكشف موعد انخفاض أسعار المعدن النفيس

تفاصيل زيارة لجنة الصناعات الصغيرة بالنواب إلى مدينة برج العرب الجديدة

«وراكم يا رجالة».. نجوم الفن يدعمون منتخب مصر أمام السنغال

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

مستشار النمسا يدعو لحل أوروبى مشترك للتغلب على أزمة الغاز الروسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية