وزير السياحة يتوجه إلى برلين لبحث الحركة السياحية

توجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث استهل زيارته بعقد اجتماعين مطولين، بمقر السفارة المصرية ببرلين، مع كل من الدكتور Michael Engel رئيس اتحاد شركات الطيران بألمانيا Federal Association of German Airlines، والسيد Ralph Schiller المدير التنفيذي لمجموعة FTI أحد كبرى منظمي الرحلات الألمانية المتعاملة مع المقصد السياحي المصري، والسيدة Maya Ammar رئيس الأسواق الدولية بمجموعة FTI، والسيد Thomas Bösl رئيس Quality Travel Alliance(QTA) أكبر تحالف للسياحة والسفر في أوروبا.

وقد حضر الاجتماعين يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة.

وتناول اجتماع الوزير مع رئيس اتحاد شركات الطيران بألمانيا مناقشة تأثير كل من أزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على حركة الطيران الألماني خاصة إلى مصر، كما تم بحث سبل تعزيز وتنشيط حركة السياحة الوافدة من السوق الألماني خلال الفترة القادمة.

يأتي هذا بالإضافة إلى مناقشة موقف حركة الحجوزات السياحية إلى مصر من السوق الألماني والخطط المستقبلة للتشغيل خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل قيام ألمانيا بتخفيف قيود السفر.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، والتي من بينها استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية، حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والتي من بينها إلزام كافة المنشآت الفندقية بمصر بالحصول على شهادة معتمدة تفيد تطبيقها للممارسات الخضراء الصديقة للبيئة، على أن تكون البداية بمدينة شرم الشيخ وذلك في إطار التوجه نحو الاستدامة والسياحة الخضراء.

