الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مباحثات ليبية فرنسية لزيادة إنتاج النفط

النفط
النفط

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، مع وفد من شركة توتال إينرجيز الفرنسية زيادة معدلات الإنتاج النفطي في البلاد.

وناقش الاجتماع - الذي عُقد الخميس بقمر المؤسسة النفطية بطرابلس، بحسب قناة 218 الليبية، وحضره من جانب شركة توتال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لورنيت فايفير، وعدد من مديري الإدارات - تطوير سبل التعاون المشترك لتنفيذ حزمة من المواضيع المهمة، أبرزها استئناف توتال لعمليات الاستكشاف ببعض المواقع، والتوجه لرفع معدلات الإنتاج.

واستعرض الاجتماع نشاط العمليات بحقل الجرف البحري، ومساعي المؤسسة وخططها الرامية للتقليل من الانبعاثات الكربونية والاستفادة من خبرة توتال إينرجيز في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمة شركة توتال في إدخال تقنيات الطاقات النظيفة في مختلف العمليات بقطاع النفط الليبي.

الإنتاج النفطي شركة توتال إينرجيز أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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