الولايات المتحدة: نجمع أدلة على جرائم الحرب يرتكبها الروس فى أوكرانيا

قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الخميس، إن قرار الجمعية العامة مهم، لأنه يدعو لتوصيل المساعدات الإنسانية للأوكرانيين، مشيرة إلى بلادها حريصة على جمع الأدلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الروس في أوكرانيا لتمكين القضاء الدولي من المحاسبة.

وتابعت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، خلال تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا اليوم مهم لأنه يحدد المتسبب في تردي الوضع الإنساني بأوكرانيا.

في وقت سابق وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يسمح بدخول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا.

كما انتقدت الأمم المتحدة، في قرارها روسيا لتسببها في وضع إنساني وصفته بالمريع بعد عمليتها العسكرية لجارتها قبل نحو شهر.

وحصل القرار الذي أعدته أوكرانيا وحلفاؤها على دعم 140 دولة، مقابل معارضة خمسة دول “روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وروسيا البيضاء” بينما امتنعت 38 دولة عن التصويت.

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتم تخصيص 2 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، منوهًا إلى أنه سيتم تعزيز وجود بلاده العسكري في شرق أوروبا للتصدي للتهديدات الروسية.

وأكد الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أنه يتم التنسيق مع الحلفاء لمواجهة نقص المواد الغذائية، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية ودولا أخرى ستعاني بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وأشار بايدن، إلى أن "أبلغ الرئيس الصيني بتحمل تبعات أي دعم من بكين لروسيا"، مضيفًا: "سنرد على أي استخدام روسي للسلاح الكيميائي في أوكرانيا".

وتابع الرئيس الأمريكي أن بلاده قررت استضافة 100 ألف لاجئ أوكراني في الولايات المتحدة، منوهًا بأن بلاده ستواصل فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا"، مضيفًا أن تم فرض عقوبات على 400 شخصية روسية من النخبة".