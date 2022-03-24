الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: نجمع أدلة على جرائم الحرب يرتكبها الروس فى أوكرانيا

ليندا توماس
ليندا توماس

قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الخميس، إن قرار الجمعية العامة مهم، لأنه يدعو لتوصيل المساعدات الإنسانية للأوكرانيين، مشيرة إلى بلادها حريصة على جمع الأدلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الروس في أوكرانيا لتمكين القضاء الدولي من المحاسبة.

وتابعت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، خلال تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا اليوم مهم لأنه يحدد المتسبب في تردي الوضع الإنساني بأوكرانيا.

في وقت سابق وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يسمح بدخول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا.

كما انتقدت الأمم المتحدة، في قرارها روسيا لتسببها في وضع إنساني وصفته بالمريع بعد عمليتها العسكرية لجارتها قبل نحو شهر.

وحصل القرار الذي أعدته أوكرانيا وحلفاؤها على دعم 140 دولة، مقابل معارضة خمسة دول “روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وروسيا البيضاء” بينما امتنعت 38 دولة عن التصويت.

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتم تخصيص 2 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، منوهًا إلى أنه سيتم تعزيز وجود بلاده العسكري في شرق أوروبا للتصدي للتهديدات الروسية.

وأكد الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أنه يتم التنسيق مع الحلفاء لمواجهة نقص المواد الغذائية، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية ودولا أخرى ستعاني بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وأشار بايدن، إلى أن "أبلغ الرئيس الصيني بتحمل تبعات أي دعم من بكين لروسيا"، مضيفًا: "سنرد على أي استخدام روسي للسلاح الكيميائي في أوكرانيا".

وتابع الرئيس الأمريكي أن بلاده قررت استضافة 100 ألف لاجئ أوكراني في الولايات المتحدة، منوهًا بأن بلاده ستواصل فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا"، مضيفًا أن تم فرض عقوبات على 400 شخصية روسية من النخبة".

واشنطن مندوبة واشنطن الامم المتحدة ليندا توماس القضاء الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

رئيس «شعبة الذهب» يكشف موعد انخفاض أسعار المعدن النفيس

بنك تنمية الصادرات: لا تعليمات من البنك المركزى بوقف استيراد بعض السلع

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

اللواء مصطفى كامل: بورسعيد أولى المحافظات فى البحث عن التنمية

مصادر: قمة رباعية فى العقبة تضم مصر والإمارات والأردن والعراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية