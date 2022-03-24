التفاصيل الكاملة للحلقة النهائية من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

يستعد متسابقو برنامج الدوم، البرنامج الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنفيذ ميديا هب، للحلقة النهائية التي ينتظرها الجمهور بشكل كبير لمعرفة أبطال الموسم الأول من البرنامج الذي تدعمه وزارتا الثقافة والشباب والرياضة.

وتعرض الحلقة النهائية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج "الدوم" يوم السبت 26 مارس الجاري من أجل إعلان الفائزين في الثلاث فئات في التاسعة ونصف مساءً، وينضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبدالعزيز والنجمة أصالة.

الحلقة النهائية من برنامج الدوم

وفي حلقة الخميس تعرض مقتطفات من الحلقات السابقة من البرنامج وما قدمه المتسابقون من أداء غنائي وتمثيلي وتقديم البرامج.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

وتشهد الحلقة الأخيرة فوز 3 متسابقين بالجائزة، ومن المقرر أن يشاركوا في الأعمال الفنية والبرامج المختلفة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.