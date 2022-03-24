الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض كبير بمعدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر.. حصاد «الصحة» اليوم

مرض الدرن
مرض الدرن

أجرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عددا من الأنشطة والخدمات للمواطنين نستعرضها فى التقرير التالي:- 
-«الصحة»: انخفاض كبير بمعدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر من 15 حالة لكل 100 ألف مواطن، عام 2015 إلى 11 حالة فقط عام 2021، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة مرض الدرن، والذي يوافق 24 مارس من كل عام.

يأتي هذا وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2021، والذي يبرز تحقيق وزارة الصحة المصرية أولى مراحل أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

https://www.dostor.org/3752706


-عبدالغفار يؤكد ضرورة توحيد الجهود العربية للاكتفاء الذاتى من لقاحات كورونا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على استمرار دعم البلدان العربية لتنفيذ وإنجاح كافة القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس وزراء الصحة العرب، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للشعوب العربية.

https://www.dostor.org/3753007


-الصحة العالمية: البرنامج المصرى لمكافحة الدرن نموذج فى شرق المتوسط

نظمت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، احتفالية  بعنوان "نحو مشاركة مجتمعية فعالة نستثمر في القضاء على الدرن.. وننقذ الأرواح" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الدرن، والذي يوافق 24 مارس من كل عام.

https://www.dostor.org/3753122


-«الرعاية الصحية» تستقبل وفدًا برلمانيًا داخل منشآتها الصحية بالأقصر
استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد مجلس النواب خلال زيارتهم لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بهدف الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

https://www.dostor.org/3753216

 

التعليم العالي مجلس النواب وزير الصحة منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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