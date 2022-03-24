الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

زيت زيتون بالذهب وقطعة أرض.. محتويات حقيبة هدايا حفل جوائز الأوسكار 2022

زيت زيتون بالذهب
زيت زيتون بالذهب وقطعة أرض

أيام قليلة وينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ 94، حيث تنطلق فعاليات الدورة يوم الثامن والعشرون من شهر مارس، ومن المتوقع أن يعود الحفل كما كان بالسابق، وشكله المعروف، حيث فرضت جائحة كورونا الكثير من القيود في أضخم حفلات جوائز السينما العالمية.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية يقام حفل الأوسكار 2022 في مسرح دولبي بقلعة السينما في العالم هوليوود، ومن المفترض أن يبث عبر قنوات  ABC ومنها إلى اكثر من 200 دولة حول العالم.

ومن المفترض أن تغني نجمة البوب الأمريكية سيلينا جوميز أغنية الاحتفال وينضم إليها نجم الكوميديا مارتن شورت.

ماذا يوجد بداخل أكياس هدايا حفل الاوسكار 2022؟

وهناك طقس شائع بحفل توزيع جوائز الأوسكار وهو توزيع "حقائب" هدايا حيث أكد موقع "marieclaire" أن قيمتها هذا العام تتعدى المائة ألف دولار، فهناك شيء واحد على شفاه الجميع عندما يتعلق الأمر بموسم جوائز الأوسكار وهو "ماذا يوجد بداخل أكياس الهدايا".

بالنسبة لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 القادم ، والذي سيعقد في 28 مارس في مسرح دولبي في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، سيكون هناك مجموعتان من أكياس الهدايا؛ واحدة تُمنح لمقدمي العروض وفناني الأداء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، والأخرى هي حقيبة هدايا تذهب إلى جميع المرشحين في الترشح لجائزة الأوسكار وتسمى بـ The Oscars Everyone Wins".

ومع ذلك، فإن حقيبة هدايا Everyone Wins ليست تابعة لجوائز الأوسكار، وقد تم التأكيد على أن منظمي الحفل أن لا ترعى أو تصادق على العلامات التجارية الموجودة في هذه الحقيبة.

أكدت ماركة العلاج العطري الفاخرة، سول شروبشاير، أن أحد منتجاتها سيتم العثور عليه داخل حقيبة  الأوسكار "The Oscars Everyone Wins "، بالإضافة إلى حقيبة حلوى الممثلين للعام الرابع على التوالي.

سيحصل المستلمون على الحقيبة إقامة شاملة كليًا في قلعة تورين في اسكتلندا، بالإضافة إلى قطعة أرض لقضاء عطلة الصيف، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بالنانو ، بالإضافة إلى أكياس الفشار المغلف والبسكويت ورقائق Bahlsen.

كما تتضمن الحقيبة زيت زيتون بالذهب، والذي يستخدم لإنعاش الجسم وجلسات المساج، شموع الفحم وخشب الكناري الأغلى في العالم ، بالإضافة إلى جلسات التدليك، حيث سيتم دعوة المرشحين أيضًا للشفاء الشامل وجلسة تأمل شخصية من Diego Sebastian.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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