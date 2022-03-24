عضو بـ«السيادة السوداني» يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع الكويت

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت وتطويرها، ودفع مجالات التعاون المشترك بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين.

وأشاد عضو مجلس السيادة، خلال لقائه الخميس مع سفير الكويت لدى السودان بسام القبندي، بالدور الكبير والريادي الذي تضطلع به الكويت تجاه السودان.

وقال السفير بسام القبندي، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك والارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب، واصفا العلاقات السودانية الكويتية بأنها متميزة وقوية ومتينة.

أضاف أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا لهذه العلاقة المتميزة وحرص البلدين على استمراريتها وتطويرها في جميع المجالات.

وأكد السفير الكويتي، حرص بلاده على ترقية وتعزيز علاقاتها مع السودان، معربًا عن أمله في أن يشهد السودان مزيدا من الاستقرار والتنمية وتحقيق السلام الذي من شأنه الإسهام في استقرار دول الجوار والمنطقة.