قبل منتصف الليل|اجتماع حكومي تحضيري لـ«كوب 27».. تعليمات «تذكرتي» بشأن مباراة مصر والسنغال

شهدت الساعات القليلة الماضية عددٍ من الأحداث الهامة في مقدمتها اجتماع وزاري عقده المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة التحضيرات لقمة المناخ “كوب 27”، بالإضافة إلى تعليمات “تذكرتي” للمشجعين قبل لقاء منتخبي مصر والسنغال.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم الأحداث التي شغلت الرأي العام على مدار الساعات الماضية..

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للتحضير لاستضافة «كوب 27»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا باللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 27”، المُقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمشروعات تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ، خاصة أعمال تطوير الطرق، والمطار، وخلافه، بما يضمن التجهيز الجيد لاستقبال ضيوف المؤتمر.

واستعرض وزير الخارجية نتائج المشاورات التي تمت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن ملف التكيف يحظى باهتمام كبير منذ القمة الماضية فى جلاسكو، كما أن هناك اتفاقاً كبيراً على مستوى الدول النامية حول الدور المصري الرائد لإنجاز التوافق المنشود، وتبنى مقاربة شاملة خلال الرئاسة المصرية تأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف.

وقدم سامح شكري خلال الاجتماع عرضاً حول نتائج الجولة الآسيوية التي قام بها مؤخراً لكل من ماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وباكستان، والتي شهدت مباحثات مهمة، في إطار تحرك مصر الفاعل في على صعيد السياسة الخارجية.

كما عرضت وزيرة البيئة تقريرًا حول الموقف التنفيذي للتحضير للمؤتمر على الصعيد الفني واللوجستي، مشيرة إلى أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات والجهات ذات الصلة، ودور المجتمع الأهلي في هذا الإطار، فضلاً عن صياغة المبادرات التي يقترح طرحها خلال المؤتمر، وترتبط بملفات عدة على رأسها: الفقر المائي، وحماية المناطق الساحلية، وتنمية المدن المستدامة، وإدارة المخلفات.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الموقف الخاص بالتواصل مع شركاء التنمية لإعداد بعثات متابعة في إطار التحضيرات لمؤتمر الـ COP ، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، إلى جانب موقف حشد التمويلات للمشروعات والبرامج ذات الأولوية للحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر.

قبل مواجهة السنغال.. «تذكرتى» تصدر تعليمات بشأن دخول استاد القاهرة الدولى

أصدرت شركة تذكرتي، عدة تعليمات بشأن دخول استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة مصر والسنغال، والمقررة إقامتها غدا الجمعة، حيث أعلنت أن موعد فتح وإغلاق بوابات استاد القاهرة أمام الجماهير في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، كما حدد بوابات دخول كل فئة.

تذكرتي تعلن خريطة وموعد دخول الجماهير مباراة المنتخب أمام السنغال..

على كل مشجع إحضار تذكرته وارتداء بطاقة المشجع أثناء فترة تواجده داخل استاد القاهرة الدولي خلال مباراة مصر والسنغال.

وعلي جميع المشجعين اتباع التعليمات التالية لحضور مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة الدولي: ‎فتح الأبواب الساعة 3 ظهرًا.. غلق الأبواب الساعه 8 مساءً.. بدء المباراة 9:30 مساءً".

وتابعت: “عدم الدخول بزجاجات معدنية أو كحول أو مواد قابلة للاشتعال، وعدم دخول الألعاب النارية”.

وعلي أصحاب تذاكر المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى الدخول من بوابة آل رشدان، وكذلك تصاريح السيارات، فيما يدخل أصحاب تذاكر الدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس.

أما الدرجة الثالثة شمال فيدخلون من بوابة شارع صلاح سالم، أمام الدرجة الثالثة يمين فيدخلون من اتجاه طريق النصر.

مسلسلات رمضان 2022.. قائمة بأبطال «دايمًا عامر»

يواصل صنّاع وأبطال مسلسل" دايماً عامر"، تصوير المشاهد استعدادًا لعرضه فى السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، ويعد هذا العمل الأبرز الذى يتناول حكايات التعليم والمدرسين فى شهر رمضان المقبل، بشكل كوميدى خفيف، ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب من خلال المواقف التى تحدث داخل مدرسة "رؤية".

ويتناول مسلسل دايمًا عامر مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر، وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

ونجح البرومو الرسمي لمسلسل "دايما عامر"، في كسب ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور وروّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد طرحه مباشرة من قِبل شركة “الباتروس” المنتجة لمسلسل "دايمًا عامر"، وتجاوز أكثر من 2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي والنجم صلاح عبدالله، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.