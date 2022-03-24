الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: المرأة المصرية حصلت على حقوق واسعة في عهد السيسي

سامي نصر الله
سامي نصر الله

قال سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن المكاسب التي حصلت عليها المرأة المصرية السنوات الماضية، تعود في الأساس لإيمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بدورها ودعمها ومساندتها للوطن وتحملها برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل سنوات.

ونوه نصر الله، في بيان له، بتصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية وقوله إن المرأة كانت سببا كبيرًا وأصيلا لحالة النجاح التي يعيشها الوطن ومحركة للأحداث، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بالعديد من الإصلاحات والتشريعات والقوانين لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، عرفانا واعترافا بدورها الأصيل في بناء المجتمع.

وتابع عضو مجلس النواب: "من ضمن هذه التوجيهات، تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومي، والعمل على رفع الوعى لدى الإناث، ومواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات، والاستغلال وإساءة استغلال السلطة في أماكن العمل، والعمل على حماية المرأة من الإيذاء البدني، داخل نطاق الأسرة صونا لكرامتها وكيانها ومكانتها وغيرها من الإجراءات.

واختتم نصر الله بالتأكيد على أن المرأة في عهد السيسي تعيش مكانة جيدة وغير مسبوقة، وتتحصّل على حقوق سياسية وتشريعية وقضائية واسعة، لم تتحقق في أي عصر سابق وتخطو بالوطن للمستقبل.

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