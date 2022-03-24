دبلوماسى روسى: إعلان بوتين بيع الغاز بالروبل سيجبر عددًا من الدول على التعامل به

صرح السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف، اليوم الخميس، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن بيع الغاز بالعملة الوطنية الروسية "الروبل"، سيجبر عددًا من الدول على التعامل به.

وقال يفيموف- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إن التبادلات التجارية بين سوريا وروسيا بالعملات الوطنية قديمة وجارية بالفعل؛ لذلك ليس من الضروري بالنسبة لنا إنشاء آلية جديدة".

وأضاف "أنه خلال فترة الحرب على سوريا، تم فتح بعض القنوات لإجراء التحويلات بين سوريا وروسيا؛ ونحن مستمرون للعمل بهذا الشكل"، مشيرًا إلى أنه "منذ فترة نقوم بتسديد بعض العقود مع الصين بالعملات الوطنية؛ وهناك تفاهمات مع الصين للتبادل بالعملات الوطنية".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تقوم منذ الـ24 من فبراير الماضي، بعملية عسكرية لحماية سكان دونباس، ونزع السلاح في أوكرانيا.