محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمى للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، يرافقه اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، احتفال شركة المياه باليوم العالمى للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وذلك بقصر ثقافة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الثقافة والأزهر الشريف والأوقاف والكنائس ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط والاتحاد المصري للكشافة.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى ومحمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإعلام الدينى بأسيوط وبعض رجال الدين الاسلامى والمسيحى وقيادات شركة مياه الشرب ورؤساء القطاعات، وأعضاء هيئة التدريس بمدرستي النهضة الإعدادية بنات ودرية الحسينى الابتدائية والعشرات من الأهالى والشباب وأطفال المدارس.

حيث بدأت الفعاليات بتفقد ورشة الرسم والتلوين لأطفال وطلاب بعض مدارس اسيوط والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، ثم افتتاح معرض التوعية وترشيد استهلاك المياه والذى يضم كتيبات ومواد دعائية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وعرض لبعض القطع الموفرة التى تقوم الشركة بتركيبها بالمنازل والشركات وكافة المصالح الحكومية والخاصة.

واستكمل المحافظ ورئيس شركة المياه ومرافقوهم فعاليات الاحتفال بمشاهدة بعض العروض المسرحية لمسرح العرائس، والتي قدمها الفريق التوعوى ثم الاستماع الى بعض الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب المشاركين بمدرستى النهضة الإعدادية ودرية الحسيني الابتدائية بمدينة أسيوط، ثم عرض فيلم تسجيلى لحملات التوعية بالحفاظ على المياه، والتى نظمتها الشركة على مدار الشهور الماضية.

وأشاد محافظ أسيوط بالفعاليات التى تم تنظيمها اليوم بقصر ثقافة أسيوط، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة وعلى رأسها قيادات شركة المياه وفرع ثقافة أسيوط، مشيرا إلى دعمه الكامل لكافة حملات وجهود التوعية لتعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات والمنشآت التعليمية والدينية بالمحافظة تماشيا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كافة الخدمات والمرافق لهم بجميع القرى والنجوع وتستهدف بمحافظة أسيوط 149 قرية وتنفيذ أكثر من 1000 مشروع فى كافة القطاعات وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنحه درع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، كما تم تكريم رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام منطقة الوعظ والإعلام الدينى وبعض قيادات الكنيسة الانجيلية، وبعض الجهات المتعاونة مع الشركة ومدرستى النهضة الاعدادية بنات ودرية الحسينى الابتدائية.

وعبر اللواء أركان حرب المهندس هشام درة عن سعادته وترحيبه بكافة الجهات المشاركة في الحفل باعتبار أن الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ومواجهة الفقر المائي مع تزايد التعداد السكاني مسئولية مشتركة ملقاة على عواتقنا جميعاً، مناشدا الجميع بضرورة نشر الوعى وتكثيف حملات التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، لافتا إلى تنظيم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية احتفالية توعوية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه بقصر ثقافة أسيوط لإذكاء الوعي الثقافي المائي المنطلق من أهداف التنمية المستدامة الذي يرمي إلى إتاحة المياه، وتوصيل خدمات ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030 باعتبار ذلك مدخل أساسي في عمليات خفض الفقر، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

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