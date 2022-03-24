الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمى للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، يرافقه اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، احتفال شركة المياه باليوم العالمى للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وذلك بقصر ثقافة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الثقافة والأزهر الشريف والأوقاف والكنائس ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط والاتحاد المصري للكشافة.

IMG-20220324-WA0105

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى ومحمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإعلام الدينى بأسيوط وبعض رجال الدين الاسلامى والمسيحى وقيادات شركة مياه الشرب ورؤساء القطاعات، وأعضاء هيئة التدريس بمدرستي النهضة الإعدادية بنات ودرية الحسينى الابتدائية والعشرات من الأهالى والشباب وأطفال المدارس.

حيث بدأت الفعاليات بتفقد ورشة الرسم والتلوين لأطفال وطلاب بعض مدارس اسيوط والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، ثم افتتاح معرض التوعية وترشيد استهلاك المياه والذى يضم كتيبات ومواد دعائية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وعرض لبعض القطع الموفرة التى تقوم الشركة بتركيبها بالمنازل والشركات وكافة المصالح الحكومية والخاصة.

IMG-20220324-WA0101

واستكمل المحافظ ورئيس شركة المياه ومرافقوهم فعاليات الاحتفال بمشاهدة بعض العروض المسرحية لمسرح العرائس، والتي قدمها الفريق التوعوى ثم الاستماع الى بعض الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب المشاركين بمدرستى النهضة الإعدادية ودرية الحسيني الابتدائية بمدينة أسيوط، ثم عرض فيلم تسجيلى لحملات التوعية بالحفاظ على المياه، والتى نظمتها الشركة على مدار الشهور الماضية.

IMG-20220324-WA0103

وأشاد محافظ أسيوط بالفعاليات التى تم تنظيمها اليوم بقصر ثقافة أسيوط، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة وعلى رأسها قيادات شركة المياه وفرع ثقافة أسيوط، مشيرا إلى دعمه الكامل لكافة حملات وجهود التوعية لتعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات والمنشآت التعليمية والدينية بالمحافظة تماشيا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كافة الخدمات والمرافق لهم بجميع القرى والنجوع وتستهدف بمحافظة أسيوط 149 قرية وتنفيذ أكثر من 1000 مشروع فى كافة القطاعات وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

IMG-20220324-WA0090

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنحه درع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، كما تم تكريم رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام منطقة الوعظ والإعلام الدينى وبعض قيادات الكنيسة الانجيلية، وبعض الجهات المتعاونة مع الشركة ومدرستى النهضة الاعدادية بنات ودرية الحسينى الابتدائية.

IMG-20220324-WA0091

وعبر اللواء أركان حرب المهندس هشام درة عن سعادته وترحيبه بكافة الجهات المشاركة في الحفل باعتبار أن الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ومواجهة الفقر المائي مع تزايد التعداد السكاني مسئولية مشتركة ملقاة على عواتقنا جميعاً، مناشدا الجميع بضرورة نشر الوعى وتكثيف حملات التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، لافتا إلى تنظيم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية احتفالية توعوية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه بقصر ثقافة أسيوط لإذكاء الوعي الثقافي المائي المنطلق من أهداف التنمية المستدامة الذي يرمي إلى إتاحة المياه، وتوصيل خدمات ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030 باعتبار ذلك مدخل أساسي في عمليات خفض الفقر، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

IMG-20220324-WA0091
IMG-20220324-WA0091
IMG-20220324-WA0092
IMG-20220324-WA0092
IMG-20220324-WA0094
IMG-20220324-WA0094
الاعلام طلاب اسيوط محافظة الصرف الصحي محافظ أسيوط وكيل وزارة التربية والتعليم مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

قبل قدومه بأيام.. تعرف على إجازات شهر رمضان 2022

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمى للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع