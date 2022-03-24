الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الخميس، عن حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1055 إصابة جديدة وتعافي 1154 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 538 ألفًا وحالتين، كما لم يتم تسجيل أي وفيات ليستقر إجمالي الوفيات عند 1466 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 390 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 889 ألفًا و105 حالات، كما تم تسجيل 800 حالة تعافٍ ليصل إجمالي المتعافين إلى 861 ألفًا و848 حالة، بالإضافة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 83 إصابة جديدة وتعافي 316 حالة ووفاة 3 حالات؛ ليبلغ الإصابات 501 ألف و379 حالة، والمتعافون 488 ألفًا و723 حالة والوفيات 6392 شخصًا.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 370 إصابة جديدة وتعافي 1006 أشخاص، وتسجيل 4 وفيات في عموم محافظات البلاد.

وزارات الصحة الوفيات كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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