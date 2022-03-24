الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدخل لإنهاء مشاجرة.. حبس صاحب جراج في واقعة مقتل كهربائي بالقليوبية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق في قسم أول  شبرا الخيمة حبس صاحب جراج وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة مقتل كهربائى تدخل لفض مشاجرة بينهما في داخل جراج ملك المتهم الأول حيث قام الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه فأرداه قتيلا. 

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود الواقعة فيما طالبت أسرة المجنى وجيرانه الذين وصفوه بـ "شهيد الغدر" بالقصاص من المتهمين حتى يعود حق المجنى الذى لديه طفلين لم يتجاوز الثلاثة أعوام. 
وكانت منطقة عزبة عثمان في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت جريمة قتل بشعة عندما تدخل كهربائي لفض مشاجرة بين صاحب جراج وشخص آخر فقام صاحب الجراج بإطلاق 4 رصاصات عليه فأرداه قتيلا في الحال وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغا بمصرع "مصطفى أ م" 26 سنه كهربائي متأثرا بإصابته بعدة طلقات نارية بالبطن والقدم أودت بحياته في الحال بمنطقة عزبة عثمان أثناء تدخله لفض مشاجرة .

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين صاحب جراج وشخص آخر فقام الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية على المجنى عليه فسقط قتيلا فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وهما "عادل ح" مسجل خطر و "أحمد ا" طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء محمد العنانى مدير مباحث القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية مستشفى مصرع شبرا الخيمة جريمة قتل مقتل كهربائي مستشفى ناصر جريمة قتل بشعة اللواء غالب مصطفى

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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