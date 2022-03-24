انطلاق فعاليات الملتقى التعريفى الأول لبرامج الدراسات العليا بـ«نوعية طنطا»

انطلقت فعاليات الملتقى التعريفي الأول لبرامج الدراسات العليا في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، تحت إشراف وحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وعميد الكلية، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا التطور الملحوظ الذى يشهده قطاع الدراسات العليا بالجامعة، مشيرا إلى أن إجمالي البحوث التى تم نشرها اعتبارًا من بداية عام 2022 وحتى الآن وصل إلى 600 بحث، أضاف ضرورة دعم محاور خطة الجامعة البحثية ومنها المشكلة السكانية ودعم القطاع الصحى.

أشار الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وعميد الكلية إلى أهمية تكاتف قطاعى الدراسات العليا وخدمة المجتمع لدعم جهود الجامعة الرامية إلى دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا حرص جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكي على عقد سلسلة لقاءات تعريفية وحوارية بجميع كليات الجامعة وذلك فى إطار جهود قطاع الدراسات العليا والبحوث على التواصل الدائم والتفاعل المباشر والفعال مع طلاب الجامعة من الدراسات العليا.

أوضحت الدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن الملتقى فى نسخته الأولى يأتي فى إطار حرص الكلية على تطوير مهارات طلاب الدراسات العليا ، وعرض نبذة عن البرامج التطويرية التي تقدمها قطاع الدراسات العليا بالكلية لطلابها وطالباتها، الخدمات المقدمة وآلية التعامل معها لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال مرحلة دراستهم بالكلية.

حضر اللقاء الدكتورة نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية الدكتور محمد عبدالمطلب ، ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، والطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.