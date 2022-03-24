الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة القاهرة: تسكين 457 أسرة مستحقة بمساكن الخيالة حتى الآن

نقل سكان منطقة السكر
نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الى الخيال

واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة وإخلاء مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بحى مصر القديمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات ومتابعة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لأعمال الإزالات الجارية والوقوف على آخر المستجدات وتذليل عقبات وإيجاد حلول فورية لها.

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نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الى الخيال

وقالت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم إخلاء 6 عقارات وهدمها جزئيا ويسكنها 27 أسرة مستحقة ليبلغ إجمالي العقارات التي تمت إزالتها 127 عقارا من إجمالي 520 عقارا وإخلاء 457  أسرة مستحقة من إجمالى 1660 أسرة مقرر إخلاؤهم.

وشددت على توجيه كافة أشكال الدعم والتعاون مع المواطنين من قاطني العقارات الجارية إزالتها لحين الانتهاء من أعمال التسكين من خلال توفير فرق العمل المعاونة لهم لنقل كافة متعلقاتهم بوسائل النقل التي تم توفيرها لهذا الغرض.

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نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الى الخيال

وأضافت نائب المحافظ أنه يتم نقل سكان المناطق إلى كمبوند الخيالة، أحدث مشروعات الدولة المصرية المقدمة إلى أبنائها لتخليصهم من المناطق الخطرة.

وأوضحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال إزالات منطقة «السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة» استكمال لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات» ليشمل مناطق أخرى تنفيذا لمخطط تطوير سور مجرى العيون لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي يعيد للقاهرة مظهرها العريق .

نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الى الخيال
نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الى الخيال
نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الى الخيال
نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الى الخيال
سور مجرى العيون إزالة عشوائيات القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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