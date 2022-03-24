الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مشروعات النواب» تطالب «التنمية الصناعية» بحل مشاكل المستثمرين

لجنة المشروعات الصغيرة
لجنة المشروعات الصغيرة

طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، هيئة التنمية الصناعية  بضرورة تقديم تسهيلات لمن تسلموا الوحدات الصناعية ومواجهة تقاعس من الجهات الإدارية، مشيرا خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ومستثمري منطقة مرغم الصناعية لمناقشة مشاكل المستثمرين بأن هناك اشتباك بين التنمية المحلية والتنمية الصناعية ولا بد من إيجاد حلول له.

وشدد مرعي، خلال زيارة وفد مشروعات النواب إلى برج العرب للقاء المستثمرين، بأنه على هيئة التنمية الصناعية دراسة ملف تمليك الوحدات الصناعية المنتجين حال رغبتهم وتوافر الشروط.

من جهته، قال اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة أعطت مهلة 6 أشهر بعد تسلم الوحدات وثم 3 أشهر أخرى لا يدفعون الإيجار، متابعا: “أنا لا أستطيع أن أجعل كل واحد عايز يعمل حاجة يعملها حتى لا تتحول لعشوائيات”, 

وأكد الاتفاق مع أحد المكاتب لعمل التصميم للوحدات وكل صاحب وحدة يعمل ما يريده داخل الوحدة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة عضو مجلس النواب وزارة التنمية المحلية محافظة الفيوم تقديم تسهيلات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب هيئة التنمية الصناعية

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