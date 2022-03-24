تدريب أطقم من الطيارين الهنود بأكاديمية مصر للطيران للتدريب

صرح الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بأن الأكاديمية قامت بتنفيذ برنامج تدريبى لعدد من أطقم الطيارين الهنود، حيث شمل البرنامج تدريباً نظرياً وعملياً على أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بطرازات البوينج B777 وB737-800.

وأبدى المتدربون إعجابهم الشديد بكفاءة وخبرة مدربي ومحاضري مصر للطيران المعتمدين وكذلك مهنية باقي فريق العمل، كما أشادوا بأجهزة التدريب الحديثة والمتطورة المتاحة بالأكاديمية، والتي تضع أكاديمية مصر للطيران في مصاف مراكز التدريب المتميزة إقليمياً ودولياً.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.