الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع الاستعدادات بشمال سيناء لمواجهة سوء الأحوال الجوية

جريدة الدستور

قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الحالية؛ حيث تشهد المحافظة طقسًا باردًا وانخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح شديدة.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم - أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، ورفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية والفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة؛ لمواجهة الظروف الجوية واستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات، قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري، مناشدًا بسرعة الإبلاغ الفوري عن أي موقف طارئ أو أي أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلى غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

العريش الأحوال الجوية شمال سيناء

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على هامش الأزمة

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