الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد طلاب جامعة القناة للذكاء الاصطناعي في زيارة ميدانية للقرية الذكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم زيارة ميدانية للقرية الذكية وذلك لطلاب الذكاء الاصطناعي، حيث قام وفد طلابي يضم طلاب كلية الحاسبات والمعلومات والهندسة بزيارة القرية، وتابع مندور أن الزيارة تأتي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعريف الطلاب بمنظومات العمل والتشغيل والصيانة بهذه المدن؛ موضحًا دور مثل هذه الزيارات في إكساب الطلاب الخبرات اللازمة فى إطار ربط وتأهيل الخريجين بسوق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، والاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم فى مختلف المجالات.

أقيمت الزيارة بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقدم الدكتور خالد عبد السلام الأستاذ بقسم الحاسب الآلي بكلية الهندسة ومنسق الزيارة شرحًا مفصلًا حول أهداف كل موقع ومشروع، ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتي أقامتها الدولة المصرية تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، والتي تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.

 

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