الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من مدير إدارة – سائق – مدير مخزن، بإحدى الشركات للشحن الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجدهم بالشركة عملهم فوجئوا بـ3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، ادعوا لهم أن المنتجات الموجودة بمخزن الشركة شاشات تلفاز مغشوشة، وقاموا بالاستيلاء على جهاز DVR، ثم انتظر اثنين من المتهمين برفقة المبلغين، وقام أحدهم باصطحاب المُبلغ الثاني بسيارة الشركة، والتي كانت مُحملة بعدد 46 شاشة تلفاز مختلفة الأحجام، وتوجها لإحدى الأماكن الزراعية بمنطقة كرداسة، حيث فوجئ المُبلغ الثاني بسيارات ميكروباص، ترجل سائقيها وأفرغا حمولة السيارة بالسيارات الميكروباص وانصرفوا، وعقب اتصاله بزملائه المبلغان الأول والثالث وإخبارهما بتركه وانصرف المتهمان الآخران.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، والتي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة الاهرام مديرية أمن الجيزة انتحلوا صفة الامن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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