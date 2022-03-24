الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس: طالب علوم يفوز بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للطالب، محمد إيهاب بالمستوى الثالث ببرنامج الجيولوجيا لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطولة المصارعة الحرة وانضمامه للمنتخب لتمثيل مصر فى بطولة إفريقيا، متمنيًا له مزيد من النجاح وحصد البطولات.

كما تقدم كل من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها سليمان عميد الكلية والدكتور مدحت رخا وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتورة شيرين البنا وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون البيئة والدكتورة منى قيصر رئيس قسم الجيولوجيا بخالص التهاني للطالب محمد إيهاب دهب. 

جدير بالذكر أن الطالب سبق له الحصول على عدة بطولات على مستوى الجمهورية وإفريقيا.

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