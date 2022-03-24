مدبولي يطمئن المواطنين: الأسعار في «أهلا رمضان» مخفضة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأسعار بمعرض "أهلا رمضان" مخفضة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المعرض مقام على مساحة 12 ألف متر بنحو 165 شركة تعرض السلع التي تتناسب مع جميع الفئات، مؤكدًا أن الحكومة أعادت صياغة ومراجعة الموازنة العامة للعام المقبل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لتكون أكثر استيعابًا للصدمات، وتم وضع احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه؛ لاستيعاب جزء كبير من ارتفاع الأسعار، حتى لا يشعر المواطن بأي أعباء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، اليوم الخميس، عقب افتتاح معرض "أهلا رمضان"، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وأضاف مدبولي أنه من المقرر افتتاح 8 آلاف منفذ قبل بدء شهر رمضان بجميع المحافظات بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: إن "مصر لديها مخزون كافٍ من السلع يكفينا أن نتيح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة".

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي ليس أن تكون المعارض في شهر رمضان فقط بل ستستمر عقب الشهر الفضيل لفترة كافية؛ لمساعدة المواطن على تحمل الأعباء خلال تلك الفترة، مضيفًا أن الرئيس السيسي، أمس، أوضح "أن الدولة كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم أن تمون احتياطات كافية من السلع، والتي مكنت الدولة المصرية من استيعاب والتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.. ولدينا الرصيد الكافي من السلع يؤمنا للفترة القادمة".

ووجه مدبولي كلمة إلى المواطنين قائلًا: "الحكومة تضع التخطيط على المدى البعيد، فكل العالم لا يعلم متى تنتهي تلك الأزمة لا بد من التخطيط للسيناريو الأكثر تشاؤمًا وهو استمرار وطول أمد هذه الأزمة لكي تستطيع الدولة الصمود لفترة طويلة".

وقال رئيس مجلس الوزراء إن مصر حققت مكاسب كبيرة جدًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستشهدًا بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: إن "هذا البرنامج ونجاحه وتجاوز أزمة كورونا جعلنا قادرين على الصمود والاستمرار في عملية التنمية".

وأضاف أن هناك تأثيرًا سلبيًا على العالم أجمع نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن الدولة تتحسب هذا الموضوع وتضع نصب أعينها الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي التي تمت وأن تستمر الدولة المصرية في معدلات النمو الإيجابي.

وحول التواصل مع صندوق النقد الدولي لعمل برنامج جديد، قال إن علاقة مصر مع الصندوق بدأت منذ 2016 حتى يونيو الماضي في برنامجين، الأول هو الأساسي "الإصلاح الاقتصادي"، والذي تم الانتهاء منه في 2019. وفي ظل جائحة كورونا تم التعاون في برنامج آخر من يونيو 2020 إلى يونيو 2021؛ للحفاظ على استقرار النمو، مؤكدًا أن ميزة البرامج التي تتم مع صندوق النقد الدولي هي أن الصندوق كمؤسسة عالمية يثق فيها العالم كله، عندما يكون هناك تعاون مع هذا الصندوق فإن ذلك شهادة على نجاح الاقتصاد المصري.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مصر الآن ليست بمعزل عن العالم، بل هي جزء من العالم، مشيرًا إلى أنه عندما تشيد كل المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري تكون هذه رسالة ثقة للعالم كله وللمستثمرين الخارجيين بأن مصر صامدة وناجحة وفي المسار الصحيح.

وقال مدبولي إنه بعد انتهاء البرنامج في يونيو 2021، تم البدء في مشاورات مع الصندوق للتعاون في برنامج جديد؛ نتيجة للظروف العالمية، فمن مصلحة الدولة أن يكون هناك تعاون مع الصندوق.

وأضاف أنه حتى قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، كان الاتفاق مع الصندوق بأن يكون البرنامج دعمًا فنيًا فقط، ولم يكن هناك احتياج لأي موارد تمويلية، ويبقى الهدف أن نضمن من خلال هذا التعاون الاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص عجز الموازنة ونمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على الحصول على فرص أكبر في عملية التنمية.