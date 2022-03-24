الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غيرت مجرى التاريخ.. مسئولو العالم ينعون مادلين أولبرايت

مادلين أولبرايت
مادلين أولبرايت

أعلنت أسرة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن وفاتها، أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ84 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت أسرة أولبرايت، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "إنها توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان".

في السطورالتالية ترصد الدستور أبرز المسئولين حول العالم ممن نعو أولبرايت.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال بايدن ناعيا أولبرايت: “القوة” التي كانت تتحلى بها أولبرايت “غيرت مجرى التاريخ”، مشيرا إلى أنها كانت "الأكثر التزاما" في الولايات المتحدة "في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".

نيد برايس

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأولبرايت “الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعليا أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة”. مضيفا “أعلم أن العديد من الأشخاص في هذا المبنى يشعرون بالحزن اليوم”.

الأمين العام للأمم المتحدة

قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ناعيا أولبرايت: “من قاعات الأمم المتحدة إلى قيادتها لوزارة الخارجية والدعوة في جميع أنحاء العالم، كانت مادلين أولبرايت رائدة ونموذجا يحتذى به وداعية للعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي”.

وأضاف  غوتيريش: “تعتبر حياتها شهادة قوية على المساهمات القيّمة التي يقدمها اللاجئون إلى البلدان التي ترحب بهم”.

ووصف أولبرايت بالصديقة العزيزة التي نال شرف العمل معها على مر السنين - فقد عمل السيد غوتيريش مع مادلين أولبرايت بما في ذلك في مبادرة تركز على بناء تحالفات عالمية للقرن الحادي والعشرين.

وقال: “لطالما أذهلتني مشورتها الحكيمة وخبرتها العميقة وآراؤها الفريدة وإنسانيتها الثابتة والدفء والبديهة”.

كامالا هاريس نائبة بايدن 

قالت هاريس ناعية أولبرايت: فقد العالم اليوم قائداً لامعاً ومحبوبًا حيث  قدمت مادلين أولبرايت الكثير من حياتها للخدمة العامة  وكانت تتمتع - دائمًا بالذكاء والقوة والإيمان واختتمت: كانت الوزيرة أولبرايت مرشدة وصديقة و سافتقدها.

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما

قال أوباما عبرتغريدة له على حسابه على تويتر: كانت مادلين أولبرايت، وهي أول امرأة تعمل في منصب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، مناصرة للقيم الديمقراطية.

نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي 

قالت بيلوسي في تغريد لها: فقدنا بطلًا بارزًا من أجل السلام والدبلوماسية والديمقراطية “الوزيرة مادلين أولبرايت وبصفتها أول امرأة تشغل منصب كبير الدبلوماسيين فقد مهدت الطريق لأجيال من النساء اللائي يعملن في أعلى المستويات الحكومية ويمثلن أمتنا في الخارج”.

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

 قالت لاين في تغريدة لها:  فقدنا مادلين أولبرايت، وامرأة عظيمة، وداعمة متحمسة للديمقراطية والحرية ورائدة كأول وزيرة خارجية في الولايات المتحدة.

ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا

قالت تروس: حزنت ل لسماع وفاة مادلين أولبرايت حيث كانت أول وزيرة خارجية أمريكية ومدافعة كبيرة عن الحرية والديمقراطية ونحن بحاجة إلى التمسك بهذه القيم الآن أكثر من أي شيء آخر.

بيل كلينتون  الرئيس الأمريكي الأسبق

قال كلينتون في بيان: شعرت بالحزن عند سماع خبر وفاة مادلين أولبرايت  فهي واحدة من أرقى وزراء الخارجية ، وسفيرة بارزة للأمم المتحدة ، وأستاذة بارعة.

مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت وفاة مادلين اولبرايت بايدن ليز تروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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