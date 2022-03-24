رئيس جامعة القناة يشهد البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية بالجامعة عُقد بمركز تدريب أعضاء هيئة التدريس التابع لمركز تنمية الموارد البشرية فى نسخته الخامسة مستهدفًا 15 متدربًا بكليات الزراعة، طب الأسنان، الآداب والعلوم الإنسانية، الطب البشري، الطب البيطري من فئة الأساتذة.

جاء ذلك أثناء حضور رئيس الجامعة لفاعليات البرنامج التدريبي الذي يتم تحت إشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي للمركز.



وتابع "مندور" أن هذه الدورات تأتي استجابة للقرار الوزاري الخاص بضرورة اجتياز المرشحين لشغل وظائف أكاديمية قيادية بالجامعة.

وأوضح الدكتور "مندور" أن هذه الدورة على مدار أربع نسخ سابقة استهدفت 75 متدربًا بهدف إكسابهم مهارات القيادة والإدارة التى تمكنهم من أداء أدوارهم بكفاءة لتحقيق أهداف الجامعة والحصول على ميزة تنافسية لها.



وأكملت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس أن البرنامج يتناول موضوعات التطوير المؤسسي لقطاعات الجامعة المختلفة ومنها التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي، الجوانب المالية والقانونية للإدارة الجامعية، وعرض لبعض القضايا القومية ومكافحة الفساد الإداري.