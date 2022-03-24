أمريكا وجنوب إفريقيا يبحثان تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا جريس ناليدي باندور، تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي وأسعار السلع الأساسية في إفريقيا.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، فشدد بلينكن على وجهات النظر الأمريكية بشأن الحاجة إلى تنسيق استجابة دولية واضحة وموحدة على تدخل روسيا في أوكرانيا لوضع حد سريع لهذه الأزمة.

وقدمت دراسة حديثة صادرة عن مركز "تريندز" للاستشارات والبحوث، قراءة دقيقة للتحولات التي يتوقع أن تطرأ على النظام الدولي الجديد؛ من جراء الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، فيما تتواصل حدة الصراع بين روسيا والغرب.

وبحسب خبراء العلوم السياسية هناك عدد من الاتجاهات المهمة التي ولدتها الحرب الأوكرانية، والتي يرجح لها أن تمثل أجزاء من الواقع السياسي والأمني الدولي في المرحلة التالية، مشددين على أهمية التغيرات الهيكلية التي تمثل عناصر أساسية في النظام الدولي الراهن، والتي يمثل تغيرها إيذانا بتغيرات في هذا النظام.

وفي دراستهم المنشورة تحت عنوان "الحرب الأوكرانية.. ضربة جديدة للنظام الدولي الليبرالي"، يرى عبد الجواد أن "الحرب الأوكرانية ستترك آثارا عميقة على النظام الدولي"، موضحين أن "الأحداث بهذا الحجم وفي هذه الجغرافيا لا بُد أن يكون لها أثر تحويلي على علاقات القوى الكبرى، التي تمثل المحدد الأهم لطبيعة النظام الدولي."

وأوردت الدراسات أن العمليات الروسية في أوكرانيا أدت إلى استنفار الدول والمؤسسات الغربية ذات الصلة، وتعزيز التماسك في أهم تنظيمين تنتظم في عضويتهما الدول الغربية؛ حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.