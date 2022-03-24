الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا وجنوب إفريقيا يبحثان تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي

جريدة الدستور

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا جريس ناليدي باندور، تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي وأسعار السلع الأساسية في إفريقيا.
وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، فشدد بلينكن على وجهات النظر الأمريكية بشأن الحاجة إلى تنسيق استجابة دولية واضحة وموحدة على تدخل روسيا في أوكرانيا لوضع حد سريع لهذه الأزمة.

وقدمت دراسة حديثة صادرة عن مركز "تريندز" للاستشارات والبحوث، قراءة دقيقة للتحولات التي يتوقع أن تطرأ على النظام الدولي الجديد؛ من جراء الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، فيما تتواصل حدة الصراع بين روسيا والغرب.

وبحسب خبراء العلوم السياسية هناك عدد من الاتجاهات المهمة التي ولدتها الحرب الأوكرانية، والتي يرجح لها أن تمثل أجزاء من الواقع السياسي والأمني الدولي في المرحلة التالية، مشددين على أهمية التغيرات الهيكلية التي تمثل عناصر أساسية في النظام الدولي الراهن، والتي يمثل تغيرها إيذانا بتغيرات في هذا النظام.

وفي دراستهم المنشورة تحت عنوان "الحرب الأوكرانية.. ضربة جديدة للنظام الدولي الليبرالي"، يرى عبد الجواد أن "الحرب الأوكرانية ستترك آثارا عميقة على النظام الدولي"، موضحين أن "الأحداث بهذا الحجم وفي هذه الجغرافيا لا بُد أن يكون لها أثر تحويلي على علاقات القوى الكبرى، التي تمثل المحدد الأهم لطبيعة النظام الدولي."

وأوردت الدراسات أن العمليات الروسية في أوكرانيا أدت إلى استنفار الدول والمؤسسات الغربية ذات الصلة، وتعزيز التماسك في أهم تنظيمين تنتظم في عضويتهما الدول الغربية؛ حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

جنوب أفريقيا الأزمة الأوكرانية الأمن الغذائي القارة السمراء الولايات المتحدة أمريكا أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

خريطة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022 للشراء والبيع

وزير النقل: تعاون مع «هيرنكنشت» لتوريد ماكينات تنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق

بتخفيضات تصل إلى 40%.. «الزراعة» تطرح لحوم ودواجن وياميش رمضان

بعد تطبيق زيادة المعاشات من أبريل.. مستفيدون يتحدثون لـ«الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى