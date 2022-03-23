أساتذة الأزهر يضعون روشتة دعم المبادرات الوطنية خلال ندوة «الإعلام العربي» (فيديو)

انطلق صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمى الدولى الثالث لكلية الإعلام جامعة الأزهر، تحت عنوان “الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة”، وشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من قيادات جامعة الأزهر الشريف على رأسهم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والقيادات الإعلامية والأكاديمية في مصر.

وصرح الدكتور رضا عبدالواحد أمين عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر لـ«الدستور»، أن موضوع المؤتمر تم اختياره إيمانا منا في الجامعة بأن المؤسسات الأكاديمية عليها دور هام في تسخير جهودها البحثية لخدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو توجه من الدولة المصرية في ظل إنشاء الجمهورية الجديدة والتنمية التي تشهدها مصر ورؤيتها 2030 والتحديات التي تواجه مسيرة التنمية.

وأضاف عميد كلية الإعلام أن الأبحاث التي تشارك في هذا المؤتمر سواء كان من الجامعات المصرية أو العربية تستعرض المبادرات الوطنية في مصر وتلك الدول لتبادل الخبرات وإلقاء الضوء على المبادرات الوطنية في كل دولة وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على دور الإعلام الفعال في التوعية بها وإشراك الجماهير في تحقيق هدفها.

من جانبه؛ قال الدكتور عبد العظيم خضر رئيس قسم الصحافة والنشر بجامعة الأزهر، إن فكرة المؤتمر تنبع من وجود العديد من المبادرات الوطنية على مستوى الوطن العربي التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وبما أن الإعلام هو الشريك الأساسي الفاعل في تحقيق التنمية وبالتالي كان لابد من تأكيد الدور الإعلامي في التعريف بهذه المبادرات وترسيخ الوعي بها لدى المواطن في مصر والوطن العربي.

وأكد الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر خلال لقائه مع «الدستور»، أن المؤتمر العلمى الدولى الثالث لكلية الإعلام جامعة الأزهر هو مرتبط بأهداف الجامعة الحقيقية التي تهتم بالقضايا المجتمعية الهامة بوضع استراتيجية علمية متوافقة مع استراتيجية الدولة للتنمية، وبالتالي فإن معظم الأبحاث في كلية الدراسات العليا تصب في هذا الاعتبار، حسب خطة موضوعة ونظرا لكون كلية الإعلام جامعة الأزهر لها دور خاص ومتميز في تخريج إعلاميين وصحفيين وعلماء فلا بد من قيامنا بدور توعوي للتنمية المستدامة متوافقة مع رؤية الدولة التنموية.

وأشار الدكتور جمال النجار عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة النهضة، إلى أن أهمية المؤتمر تأتي بأهمية الدور الذي يتناوله حيث يمر الإعلام العربي حاليا بمرحلة فاصلة وتتجه الدول حاليا إلى المبادرات التي تفيد المجتمعات في الجوانب السياسية والاجتماعية وغيرها ولا يمكن لهذه المبادرات أن تنجح إلا بالإعلام فهو عصب الحياة ـ على حد وصفه.