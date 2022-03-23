ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بقنا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بمحافظة قنا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية وبث خدمات الاتصالات والإنترنت بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها نظير الحصول على مبالغ مالية من المستخدمين، بدون ترخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا والجهات المعنية تم استهداف المذكور بمحل سكنه "تبين عدم تواجده" ، وعُثر على (8 جهاز سويتش لتوزيع خدمات الإنترنت 948 راوتر –وحدة جهاز حاسب آلى–5 أجهزة "لاب توب"–7 أجهزة مقوى إشارة –14 هوائى خارجى–7 هارد ديسك –مجموعة من الوصلات الكهربائية).. جار تكثيف الجهود لضبط المذكور.