أحداث التاسعة مساءً.. الرئيس السيسي يشهد حفل تكريم المرأة وجنازة عسكرية

شهد الثالث والعشرين من مارس أحداث كثيرة على مدار اليوم على عدة أصعدة وفي نشرة التاسعة مساءً تقدم “الدستور” في سطور أبرر ما حدث:

١- الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات ونماذج مشرفة في مجالات مختلفة

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات وعدداً من النماذج المشرفة في مجالات مختلفة، وذلك في حفل تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات 2022.

٢- بوسام الكمال.. أسماء المكرمات من الرئيس السيسي بحفل «الأم المثالية»

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من النماذج المشرفة من السيدات المصريات والأم المثالية على مستوى الجمهورية، حيث منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للسيدة وحيدة الديداموني من محافظة الشرقية "الأم المثالية " على مستوى الجمهورية، وذات الوسام من الطبقة الثانية للسيدة سميرة هاشم من محافظة سوهاج "الأم المثالية" الثانية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ومنح الرئيس وسام الكمال من الطبقة الثانية، للسيدة إقبال فايز لبيب برياس "الأم المثالية" الثالثة على مستوى الجمهورية من محافظة قنا، والسيدة بثينة محمد عبدالسميع رمضان "الأم المثالية" من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية من محافظة الشرقية، حيث حرص الرئيس على الذهاب إليها وتسليمها الوسام، كما حرص الرئيس على تقبيل يديها عرفانا وتقديرا لدورها ومسيرتها.

كما منح الرئيس السيسي السيدة أميمة يوسف عبدالعزيز العجوز "الأم المتطوعة حياة كريمة الأولى" على مستوى الجمهورية من محافظة البحيرة، والسيدة شادية حسين راشد عبدالعال الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي على مستوى الجمهورية من محافظة قنا.

وكرّم الرئيس السيدة صالحة مرعي حسين علي "الأم البديلة" على مستوى الجمهورية من محافظة القاهرة، والسيدة أمل محمد محمد المغربي والدة شهيد من القوات المسلحة من محافظة الاسكندرية، والسيدة سميحة حسين أحمد علي والدة شهيد من الشرطة من محافظة الشرقية.

كما كرّم الرئيس السيسي عددا من النماذج المشرفة للسيدات المصريات صاحبات الإنجازات الوطنية والدولية، حيث كرّم اسم الدكتورة فرخندة حسن، وهي سياسية وأكاديمية وتعد أحد أهم رموز العمل النسائي في مصر والعالم العربي الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، حاصلة على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى في عام 1980، وتسلمت التكريم ابنتها الدكتورة وجدان لطفي.

وكرّم الرئيس السيسي، السيدة سهير قنصوة، الخبيرة الدولية في التخطيط الاستراتيجي وصاحبة الفضل في إصدار أول تقرير وطني للتنمية البشرية في مصر، السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ورئيسة مجلس مساعدي الوزير سابقا وعضو لجنة الشخصيات المرموقة لآلية مراجعة النظراء المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي، عضو اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

وكرّم الرئيس السيسي الدكتورة نازلي معوض أستاذ العلوم السياسية المتفرغ والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ممثل مصر لدى اليونسكو بلجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستشار رئيس الجمهورية في مركز الفكر لمنع وحظر الأسلحة النووية سابقا، والمحامية منى ذو الفقار، مؤسسة ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للمجموعة المالية ريميس القابضة، وأول محام مصري وأول امرأة تحصل على جائزة الانجاز مدى الحياة من ( iflr )عام 2020 وتم تصنيفها بقوائم مجلة "فوربس" العالمية للنساء الأقوى تأثيرا في مصر والشرق الأوسط خلال السنوات العديدة الماضية حتى 2021.

كما كرّم الرئيس السيسي، الفنانة فريدة فهمي، مؤسس مشارك لأول وأشهر فرقة استعراضية في مصر والشرق الأوسط وهي فرقة رضا للفنون الشعبية، والتي نجحت في تحقيق المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها ، والدكتورة لميس جابر، وهي طبيبة وكاتبة وأديبة مصرية وواحدة من أشهر الروائيات المصريات اشتهرت بكتاباتها السياسية والثقافية والتاريخية ، وتم تعيينها بمجلس النواب في عام 2015 وتعمل كطبيبة إلى الآن بجانب عملها كصحفية وكاتبة .

وكرّم الرئيس السيسي، السيدة فريدة الشوباشي، وهي كاتبة صحفية وتعد من أبرز الإعلاميات في مصر والوطن العربي، رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، وأول سيدة في تاريخ الحياة النيابية تترأس البرلمان المصري في 12 يناير 2021، والدكتورة ميرفت أخنوخ، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيسة مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، والتي ساهمت في العديد من المشروعات منها تدريب القيادات النسائية ورعاية الفتيات في الأحياء الشعبية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك مشروعات الكنيسة العامة مثل المركز الطبي .



٣-شهد الرئيس السيسي جنازة عسكرية لاثنين من قادة سابقين للجيش

٤- على الصعيد الفني انشغل الرأي العام بادعاء زوجة سيد رجب التعدي عليها وطردها من منزل الزوجية دون وجه حق .. وامتناعه عن الرد ، من ناحية اخرى يختتم مهرجان الاسماعيلية للافلام القصيرة أعماله اليوم بتكريم الفائزين.