علاجات منزلية للتخلص من أرق مسلسلات رمضان

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، الموعد السنوي الذي يتجدد كل عام والذي يسعى فيه الكثيرين للتقرب إلى الله وفعل الخيرات، بالإضافة إلى السهر أمام شاشات التلفزيون بسبب كثرة الأعمال الدرامية والترفيهية، الأمر الذي يتسبب في زيادة نسب الإصابة بالأرق.

وأكد الخبراء أن الأرق المزمن هو عامل خطر لحالات مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما ذكره موقع " everyday health" الطبي.

ويمكن أن يزيد الأرق أيضًا من مخاطر وقوع الحوادث في المنزل أو في العمل، حيث يؤثر النوم غير الكافي على الصحة العقلية والعاطفية، بالإضافة إلى أن الأرق يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة وانخفاض الحالة المزاجية ومشاكل في الذاكرة والتركيز.

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فإليك بعض الحلول المنزلية التي لا تتطلب وصفة طبية والتي يمكن أن تساعدك على الحصول على نوم هادئ.

اتبع الروتين:

ينصح الأطباء بضرورة المحافظة على روتين النوم، فمن المهم جدًا الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ على أساس ثابت، لأن وقت الاستيقاظ هو المرساة لإيقاع الساعة البيولوجية الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم على مدار 24 ساعة.

الابتعاد عن الأنشطة المرهقة للمخ:

يجب الابتعاد عن جميع الأنشطة قبل النوم مثل مشاهدة التلفزيون، العمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وإرسال الرسائل النصية على هاتفك، فبهذه الطريقة، سيربط عقلك بين وجودك في غرفتك والنوم.

حافظ على إشراق الصباح:

عندما يحين وقت الاستيقاظ، افتح الستائر وتأكد من أن ضوء الشمس الساطع يلامس عينيك، حيث يوصي الأطباء بضرورة استخدام الأضواء الهادئة، حيث يساهم في الوقاية من خطر الإصابة باضطراب مرحلة النوم والاستيقاظ المتأخر.

لا تمكث في السرير إذا لم تكن نائماً:

قال الأطباء إذا وجدت نفسك مستلقيًا على السرير مستيقظًا لأكثر من 15 أو 20 دقيقة، فانهض من السرير وانتقل إلى غرفة أخرى، فقد يرسل البقاء في السرير رسالة غير مفيدة إلى عقلك مفادها أن سريرك مكان تستلقي فيه مستيقظًا وتكافح من أجل النوم بدلاً من النوم بسرعة وبصورة سليمة، مما يغذي حلقة مفرغة تساهم في زيادة الإصابة بالأرق.