الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: الرئيس السيسي يقدم المثل والقدوة في احترام وتقدير المرأة المصرية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضرب دائما اروع المثل  بتقدير المرأة المصرية وحرصه علي حصولها علي حقوقها كاملة،  وذلك ما أكد عليها بأن احترام المرأة وحمايتها التزام سياسي وليس منحة، دليل علي تقدير القيادة السياسية للمرأة .

وأكدت "سلامة"، أن المرأة أصبحت شريك أساسي للرجل في عملية البناء والتنمية التي تقودها مصر في عهد الرئيس السيسي، وفي كل المواقع أثبتت قدرتها وكفاءتها، حتى صارت مبعثا للفخر والاعتزاز لكل إمرأة عربية.

وأوضحت أن الدستور المصري يتضمن للمرة الأولى 22 مادة عن التمكين والمساواة وعدم التمييز، وعند ترجمتها على أرض الواقع نجد المرأة حاصلة على التمكين، وعلى نسبة مرضية بالحكومة، وتمثيل مشرف بالمجالس النيابية، كما حصلت على التمكين بالعديد من المناصب القيادية كمحافظ ونواب وزراء ونواب محافظين

وناشدت النائبة أمل سلامة البرلمان بسرعة مناقشة قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، واصطفاف النائبات حول هذا القانون لإقراره لمواجهة العنف ضد المرأة، وللحفاظ على الأسرة المصرية من التفكك.

وتوجهت النائبة أمل سلامة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلة:" لقد رزقنا الله بإنسانيتك وقيادتك الحكيمة" فقد أعدت للمرأة المصرية كرامتها وحقها فى تنمية بلدها، مؤكدة أن دعم السيد الرئيس للمرأة كان الدافع الرئيس فى الدفاع عن مصالح الوطن وصون مقدراته، حفظكم الله سيادة الرئيس لمصر ولشعبها المخلص.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي،  إن المرأة المصرية العظيمة تدعم وما زالت دعما وظهيرا لوطنها، مشددا على أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن.

وأضاف خلال احتفالية المرأة المصرية:" المرأة رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أى مصلحة، فهي سر الحياة وأقولها صريحة أن انحيازى للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بان احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسى، وليس هبة أو منحة، بل حق أساسي لها وعلينا جميعا ان نتخذه منهج حياه فبدون ذلك لن يتحقق أى نجاح منشود".

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