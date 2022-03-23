«ملتقى رياضة المرأة العربية» يكرم عضوة تنسيقية شباب الأحزاب غدًا

أعربت النائبة آية مدني،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، عن سعادتها بتكريمها من قبل الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية في نسخته الأولى المزمع انعقاده غدًا الخميس، بجامعة الدول العربية.

وأشادت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفكرة الملتقى خاصة وأنها تحت رعاية جامعة الدول العربية، مؤكده أنها فكرة رائعة تسلط الضوء على الإنجازات التي استطعن الرياضيات العربيات تحقيقها، وتغير الصورة النمطية عن المرأة في مجتمعنا العربي كما أنها تشير إلى أن المجتمع العربي الفترة المقبلة سيشهد تحول كبير نحو إعطاء أولوية خاصة واهتمام غير مسبوق بالمرأة في كافة المجالات.

ويهدف الملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية في نسخته الأولى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات.

كما يكرم الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية في نسخته الأولى المقرر إقامتها في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022 ، الشيخة فاطمة بنت مبارك أرملة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة)، ووالدة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الحالي بوسام الاستحقاق لرياضة المرأة العربية 2021.

كما يُكرِّم "الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية"، بطلات مصر في الأولمبياد، وذلك خلال نسخته الأولى، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، المقرر إقامته 24 مارس، وهن: عبير عبد الرحمن أول مصرية تحقق ميدالية أولمبية في عام 2008 بأولمبياد بكين، وفضية أولمبياد لندن عام 2012، في رفع الأثقال؛ وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في رفع الأثقال أيضًا، وهداية ملاك صاحبة برونزيتي أولمبياد ريو 2016 و طوكيو 2020 في التايكوندو؛ وجيانا فاروق صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في الكاراتيه؛ بالإضافة إلى فريال أشرف صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 في الكاراتيه والتي تعد أول ذهبية لسيدات مصر في الأولمبياد