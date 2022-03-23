استعراضات فنية ودروس في مبادرة للتوعية بأضرار التدخين بدمياط

شارك اللواء محمد همام، سكرتير عام محافظة دمياط، في ختام فعاليات مبادرة التوعية بمخاطر التدخين وأضرار فيروس كورونا، والتي أقيمت اليوم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة.

وقد أُستهلت الفاعلية بتقديم عدداً من العروض الفنية والاستعراضية لطلاب المدارس، تلاها تفقد المعرض الفني الختامي، حيث استعرض الطلاب القائمين على المعرض الأعمال الفنية المقدمة به، وكذا الأعمال البحثية، وجانبه أعرب سكرتير عام المحافظة عن تقديره لجهود الطلاب المبذولة في الأعمال المعروضة، مُتمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق والإبداع.

كما أكد اللواء همام أن محافظة دمياط تحت قيادة الدكتورة منال عوض تسعى الى توفير الدعم اللازم للطلاب، وتنمية مهاراتهم البحثية، كما أكد أن أعمال الطلاب المشاركين تنُم على الفكر الجيد والمبتكر لديهم.

ومن جانبه تقدم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص الشكر إلى محافظ دمياط على دعمها الدائم للمنظومة التعليمية، كما أشاد بالتعاون المثمر مع إدارة البيئة لدعم جميع الفعاليات.

وأُختتمت الفاعلية بتكريم مديري المدارس المشاركين والطلاب الموهوبين وتوزيع شهادات تقديراً لهم على أعمالهم المتميزة التي تحث على الإقلاع عن التدخين وتوضح أضراره، وكذا كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

أقيمت الندوة التثقيفية "الجمهورية الجديدة.. آمال وتحديات" تحت رعاية الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، والتي أدارها الدكتور سامي عبد العزيز.

نظم الندوة قطاع شئون التعليم والطلاب تحت إشراف الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقام بالتنظيم الميداني الإدارة العامة لرعاية الطلاب بإشراف محمد رفعت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

حضر الندوة كل من الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.