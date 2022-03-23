الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التخطيط: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها مع اهتمام غير مسبوق

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرأة المصرية تعيش اليوم أزهى العصور فى ظل ما حققته من نجاحات وإنجازات فى جميع المجالات، والتى طالما كانت السند فى كل الأزمات والشريك الفاعل فى صنع السلام، واستطاعت بجلد يحفزه طاقات كامنة غير محدوده أن تتحمل المسئولية، فلم يعد هناك مجال بعيد عن مشاركة المرأة المصرية فهى المعلمة والطبيبة والقاضية والوزيرة، ونائبة الشعب ورائدة الأعمال، وغيرها الكثير.

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها باحتفالية الأم المثالية بحضور رئيس الجمهورية وقرينته وعدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين، إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم المرأة وتمكينها بشكل خاص منذ اليوم الأول لتوليه الحكم انطلاقًا من إيمانه القوى بقدراتها وجلدها فى جميع الأزمات، فهى كانت وما زالت أهل لهذه الثقة، مضيفه أن التمكين الاقتصادى للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي يهدف إلى المساواة بين الجنسين وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الانتاجية والإبداعية التى وهبها الله للمرأة وما تحققه من قيمة مضافة، وتأكيدًا لذلك أثبتت جميع الدراسات أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى فى جميع دول العالم.

وتابعت: «تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على إنفاذ الدستور فى تطبيق الحقوق السياسية والمدنية للمرأة وما يلزمه ذلك من تهيئة البيئة المجتمعية التى تساعد المرأة على ممارسة تلك الحقوق سواء ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة من جهة وتطوير البنية التشريعية الداعمة من جهة أخرى إلى جانب النهوض بالوعى الجمعى باعتباره المعركة الأشد فى مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بدور المرأة فى المجتمع».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته قد وصلا قبل قليل إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لحضور حفل تكريم المرأة المصرية «الأم المثالية».

 

 

التخطيط الدكتورة هالة السعيد المرأة المصريه تمكين احتفالية

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الطبقة الوسطى

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