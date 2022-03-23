حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

على هامش المشاركة في أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في بالي بإندونيسيا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء أهمية الاتحاد كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، مُشيداً بالجهد الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي حيال النظر في القضايا والتحديات العالمية.

من جانبه، ثمن داورتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الدور الرائد والنشط والتاريخي للبرلمان المصري داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، مُؤكداً على أهمية وضرورة واستمرارية التنسيق والتعاون بين البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي.