برلماني: تعاون جامعة القاهرة مع جامعات العالم يحقق مكاسب متعددة لمصر

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للتعاون بين جامعة القاهرة ومختلف الجامعات الكبرى بالعالم، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يحقق مكاسب متعددة لمصر فى مقدمتها وجود كوادر شبابية جامعية قادرة على نقل الخبرات التعليمية والبحثية العالمية لمصر.

وأشاد عبد الحميد، في بيان اليوم، بلقاء الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مع الدكتور ديفيد ستيوارت نائب رئيس جامعة وست فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية الذى تم فيه بحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية ومناقشة إنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة، وتدريس مناهج جامعة وست فرجيا في جامعة القاهرة في تخصصات مختلفة من أبرزها النانو تكنولوجي، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والهندسة، والعلوم الصحية، وحماية المعلومات، واللغة والأدب الأمريكي.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور محمد عثمان الخشت على حرص جامعة القاهرة على عقد اتفاقيات علمية مشتركة ومزدوجة مع كُبرى الجامعات الدولية المرموقة لتوفير البرامج المختلفة التي تُلبي احتياجات السوق المصرية وتأكيده على وجود عدد كبير من البرامج المشتركة بين جامعة القاهرة وجامعات جورجيا، وكامبريدج، ومانشستر، وكولون، وشنغهاي جياوتونغ، والسوربون، وغيرها.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد رئيس جامعة القاهرة بأن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعتها في سياق جامعات الجيل الرابع، لاسيما مع قُرب افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي تعتمد على البرامج المشتركة مع الجامعات الأجنبية المرموقة وأن الجامعة لديها بالفعل برامج معتمدة دوليًا في الهندسة والعلاج الطبيعي والزراعة وهذا يُعد توجهًا تبناه منذ 3 سنوات لدفع الكليات للحصول على الاعتماد الدولي وليس المحلي فقط.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الدكتور ديفيد ستيوارت على حرص جامعته على التعاون مع جامعة القاهرة لعقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة وفتح آفاق التعاون البحثي مع أساتذتها وتأكيده أن هناك تناسقا بين فكر الجامعتين وهو ما سيجعل هذا التعاون مُنتجا بالفعل، إضافة إلى إشادة نائب رئيس جامعة وست فرجينيا بنظرة الدكتور محمد الخشت الشمولية للتعليم واهتمامه بكافة المجالات العلمية وعدم تركيزه على مجالات بعينها داعيًا الدكتور الخشت لإلقاء محاضرة بجامعة وست فرجينيا حول التفكير النقدي باعتباره أستاذًا جامعيًا ومُفكراً.