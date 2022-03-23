الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجالية المصرية بدبى تكريم مكتب التمثيل العمالى فى احتفالية عيد الأم

الجالية المصرية بدبي
الجالية المصرية بدبي

شارك مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادي المصري في دبي احتفالية عيد الأم، وتم تكريم الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس المكتب بمنحها درع من النادي المصري لمشاركتها الاحتفالية، فضلًا عن درع آخر من أبناء الجالية المصرية على مساهمتها في خدمة أبناء الجالية.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنه تم على هامش الاحتفالية اللقاء مع أبناء الجالية والسماع لطلباتهم ومقترحاتهم، وتم منحهم أرقام تليفونات المكتب للتواصل والمساعدة في أي مشكلة أو تذليل العقبات، وبما لا يخالف الإجراءات وقانون الدولة.

وقد رحب الجميع بالتقارب معهم مع بدء عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة طويلة من الغلق نتيجة الإجراءات الاحترازية جراء تفشي فيروس كورونا، وفي ختام اللقاء تم  تكريم الأمهات المثاليات وتهنئتهم بمناسبة عيد الأم.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وكان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر، يفيد بأن وزارة العمل بدولة قطر أغلقت 24 مكتبًا لاستقدام العمالة من الخارج، وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها قرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام وأحكام القانون.

وأوضحت الوزارة، أن فرق التفتيش تقوم بجولات؛ للتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة للتأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية، حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وبنود قرار تمديد فترة الضمان.

النادي المصرى الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي الجالية وزير القوى العاملة محمد سعفان

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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