إنطلاق معرض الكتاب المسرحي ومناقشة نجيب محفوظ شرقا وغربا بالأعلي للثقافة

تنطلق في الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء، ببهو المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية، فعاليات معرض الكتاب المسرحي، والذي تنظمه لجنة المسرح بالمجلس. ويستمر المعرض لمدة أسبوع خلال الفترة من 23 حتى 30 مارس 2022، من الحادية عشرة صباحًا وحتى السادسة مساء. ويصاحب المعرض 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

هذا ويشارك في المعرض عدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر من بينها: المجلس الأعلى للثقافة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ المركز القومى للترجمة - الهيئة العامة لقصور الثقافة -أكاديمية الفنون المصرية - قطاع صندوق التنمية الثقافية - اتحاد الناشرين المصريين

ــ ندوة لمناقشة "كتاب نجيب محفوظ شرقا وغربا"

في سياق متصل، يليها في الثانية عشر ضهر اليوم أيضا، تعقد بقاعة الفنون، بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ شرقًا وغربًا"، تأليف الكاتبين مصطفى عبدالله وشريف مليكة، وتنظم الندوة لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس.

يدير الندوة الدكتور أحمد درويش، ويشارك فيها كل من: الدكتور السيد فضل ــ الدكتور عبد البديع عبد الله ــ الدكتورمحمد عليوة ــ الناقد دكتور محمود الضبع ــ والناقد الصحفي مصطفي عبد الله.

الكتاب يضُم مجموعة من الدراسات والشهادات المهمة التي تدور حول نجيب محفوظ الكاتب والإنسان؛ فيُقدِّم الدكتور صبري حافظ دراسة بانورامية عن حركة ترجمة الأدب العربي إلى لغات العالم، وكيف تغيَّر إيقاعها بفضل تتويج «محفوظ» بجائزة نوبل، ويكتب روجر ألن عن أهمية إبداع محفوظ على المستوى العالمي، وهو يُطلعنا على الرسائل المتبادلة بينهما، بينما يتناول ريموند ستوك تجربته مع ترجمة قصص «محفوظ» القصيرة إلى الإنجليزية، وقد حرصنا على أن ننشـر المقالين في لغتهما الإنجليزية، أما الدكتور حسين حمودة فيتوقف أمام فكرة «العتبة» على المستويين الحَرفِي والمجازي في روايات نجيب محفوظ.

وتحت عنوان «المرايا.. رواية سير ذاتيَّة» يأتي بحث الناقد التونسي الدكتور محمد آيت ميهوب، الذي يتتبَّع كيفية تعامل النقاد العرب والأجانب مع عمل واحد من أعمال محفوظ اختلفوا في تصنيفه أجناسيًّا. ويشترك كل من الدكتور أحمد درويش - صاحب مقدمة هذا الكتاب التذكاري - والدكتور أحمد صبرة في تناولين مختلفين لأكثر أعمال «محفوظ» إثارة للجدل «أولاد حارتنا»، وفي المقابل يشترك الدكتور السيد فضل، والدكتورة رشا صالح من منظورَين مختلفَين أيضًا في إضاءة جوانب عمل آخر من أعمال «محفوظ» المثيرة، وهو «رحلة ابن فطومة».

ويكتب الدكتور عبد القادر فيدوح، الناقد والأستاذ الجامعي الجزائري، عن «الملامح الفكرية في روايات نجيب محفوظ»، بينما يطرح الروائي أبوبكر العيادي رؤية خاصة لـ «محفوظ» وأدبه، ويختار الدكتور عبدالبديع عبدالله أن يكتب عن «محفوظ» وطفراته الثلاث في الفن، في حين تُحلِّل الدكتورة فوزية العشماوي، الأستاذ بجامعة جنيف، شخصيات «محفوظ» النسائية التي تعكس تطور المرأة المصرية.

ولا يخلو كتاب "نجيب محفوظ شرقًا وغربًا"، في أكثر من موضع فيه، من آراء مهمَّة لنجيب محفوظ ذاته، ولعل أهمها تلك التي أدلى بها خلال إقامته بالإسكندرية في شهور الصيف، وظلت تعيش في ذاكرة أصحابها فقط، إلى أن تحمَّس اثنان من المقرَّبين من «محفوظ» - الكاتب الصحفي مصطفى عبد الله والأديب السكندري الراحل محمد الجمل - فأخرجاها من العتمة إلى النور في أكثر من مناسبة لتستقر في شكلها النهائي هنا بين دفتي هذا الكتاب، مع كثير من شهادات مُريدي «محفوظ» وعُشَّاق أدبه وفنِّه ممَّن شدُّوا الرِّحال إلى مجالسه القاهرية المختلفة من مدن وعواصم كثيرة، ولا سيما بعد حصوله على جائزة نوبل، فسجَّلوا لنا شهاداتهم عن «محفوظ» الإنسان، واصفين فيها الأجواء التي كانت تحيط بمجلسه، ومن هؤلاء: الدكتور شريف مليكة الذي وصفه بـ «صاحب القلم السَّخي»، وسامي البحيري الذي نعته بـ «حضرة المحترم العائش في الحقيقة»، والدكتور محمود الشنواني الذي توصَّل في شهادته إلى «أسرار التركيبة المحفوظية»؛ وثلاثتهم من مريدي الراحل الباقي.. أما الكاتب أحمد فضل شبلول فيتناول قضية الكتابة عند نجيب محفوظ.

