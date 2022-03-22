الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «الوفد»: تكريم الأم فى بيت الأمة يأتى وسط أجواء من الحب والتقدير

دكتور عبد السند يمامة
دكتور عبد السند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن حرص حزب الوفد على إحياء حفل عيد الأم وسط أجواء من الحب والتقدير دون إقصاء الذي لا يحتاج إلا سندًا قانونيًا يقوم عليه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية لحزب الوفد بتكريم الأم المثالية، التي نظمتها أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، برعاية رئيس حزب الوفد، وحضور قيادات الوفد.

وأشار رئيس الوفد إلى أن تكريم الأم جاء في القرآن للوالدين وفي السنة جاء للأم وحدها والجمع بينها وبين الأب كما ورد في عدد من الأحاديث الشريفة.

ووجه رئيس الوفد التحية والتقدير للنائبة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ على حرصها لرعاية هذا الحفل السنوي وبشكل مستمر وتحت رعاية شرفية منا في حزب الوفد.

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