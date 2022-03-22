الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عاطلين بتهمة حيازة 25 فرش حشيش بمنطقة الوراق

عاطلين
عاطلين

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها مع عاطلين ضبط بحوزتهما على 25 فرش لمخدر الحشيش بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، من ضبط عاطلين، وبحوزتهما مخدر حشيش.

وعقب رصد تحركات المتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما على قطع من الحشيش، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة تحقيقات عاطلين 25فرش حشيش الوراق

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