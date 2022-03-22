الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 فى انقلاب ميكروباص ببنى مزار

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 5 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق البويطي الزراعي بمدخل الواحات أمام مركز بني مزار شمال المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمدخل طريق البويطي الواحات لتابع لمجلس قروي صندفا غرب مدينة بني مزار شمال المنيا بسبب تراكم الرمال المتحركة نتيجة التقلبات المناخية.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص مما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص وهم «على خ» 22 سنة و"علي ز"25 سنة و"أحمد ع" 22 سنة، و"حسن.ر" 34 سنة، و"حسن ع" 28 سنة مقيمون جميعا بمركز مغاغة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

5 أشخاص انقلاب ميكروباص المصابين سمالوط النجدة

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