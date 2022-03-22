تجديد حبس متهم بقتل حارس عقار في جسر السويس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس المتهم بقتل حارس عقار في منطقة جسر السويس 15 يوما على ذمة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في منطقة جسر السويس وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. بالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض ومصاب بطعنات منهم بالرأس، بعدما تعدى عليه شخص داخل عقار بمنطقة جسر السويس، بسبب خلاف على مواد مخدرة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.