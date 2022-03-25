جربيها.. أفكار أطباق بأقل التكاليف لمحاربة غلاء الأسعار

بالتزامن مع موجة غلاء الأسعار العالمية، يسعى الجميع إلى تقليل النفقات الخاصة بميزانية الأسرة، وتقديم أطباق على السفرة بأقل التكاليف وبالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم نوضح لكم في سطور كيفية تقديم أطباق قليلة التكاليف.

الكشرى

يعتبر الكشري الوجبة المليئة بالفيتامينات والبروتينات العديدة، ويمكن تقديمه في حلة واحدة من خلال متابعة العديد من الشيفات عبر الإنترنت واليوتيوب حيث وجود المزيد من الوصفات الخاصة به والتي يمكن تقديمها من خلاله.

المسقعة

الباذنجان يعتبر من الأطعمة المميزة والتى لها محبين كثيرون على سفرة البيت المصري لذا إعداد طبق مسقعة سيكون له مردود هائل ومن الممكن إضافة لها فلفل وبطاطس.

مكرونة بالخضروات

من الأطباق الشهية للغاية والمناسبة خاصة في حالة وجود أطفال.

كفتة البطاطس

تعتبر كفته البطاطس من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكنك من خلالها تغذية الأسرة وبأقل التكاليف من خلال تجهيز البطاطس بعد السلق الكامل، وتشيكلها ومن ثم استخدام البيض والبقسماط وقليها وتقديمها مع الأرز الأبيض.

وقبل هذا نرصد لكم نصائح على السريع للتوفير في الميزانية وهي كالتالي: