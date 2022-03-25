الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جربيها.. أفكار أطباق بأقل التكاليف لمحاربة غلاء الأسعار

الطبخ
الطبخ

بالتزامن مع موجة غلاء الأسعار العالمية، يسعى الجميع إلى تقليل النفقات الخاصة بميزانية الأسرة، وتقديم أطباق على السفرة بأقل التكاليف وبالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم نوضح لكم في سطور كيفية تقديم أطباق قليلة التكاليف.

الكشرى 

يعتبر الكشري الوجبة المليئة بالفيتامينات والبروتينات العديدة، ويمكن تقديمه في حلة واحدة من خلال متابعة العديد من الشيفات عبر الإنترنت واليوتيوب حيث وجود المزيد من الوصفات الخاصة به والتي يمكن تقديمها من خلاله.

المسقعة 

الباذنجان يعتبر من الأطعمة المميزة والتى لها محبين كثيرون على سفرة البيت المصري لذا إعداد طبق مسقعة سيكون له مردود هائل ومن الممكن إضافة لها فلفل وبطاطس.

مكرونة بالخضروات 

من الأطباق الشهية للغاية والمناسبة خاصة في حالة وجود أطفال. 

كفتة البطاطس 

تعتبر كفته البطاطس من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكنك من خلالها تغذية الأسرة وبأقل التكاليف من خلال تجهيز البطاطس بعد السلق الكامل، وتشيكلها ومن ثم استخدام البيض والبقسماط وقليها وتقديمها مع الأرز الأبيض.

وقبل هذا نرصد لكم نصائح على السريع للتوفير في الميزانية وهي كالتالي:

  • عليك استغلال موهبتك في إعداد الأطعمة المختلفة الخاصة والتقليل من طلب الطعام من خلال الدليفري.
  • إعادة استخدام الطعام المتبقي من اليوم السابق ومحاولة إعداد أطباق مميزة ومختلفة.
  • يتم التخطيط للاحتياجات الخاصة بالشهر من قبل بدايته وشراء كافة الاحتياجات من السوق وليس من المحلات التجارية الكبرى حتى لا يتم شراؤها بصورة أغلى في السعر.
  • ولا تبالغي في الأصناف المقدمة بل وازني بعدد أيام الشهر وبحسب المتوفر من أموال معك، كما أن هناك العديد من الوصفات غير المكلفة والمفيدة للغاية في آن واحد.
  • ويمكنك إعداد المزيد من أطباق الحلويات المميزة وغير المكلفة مثل الأرز باللبن والجلي والعصائر كالليمون.
موجة غلاء الأسعار العالمية النفقات الخاصة بميزانية الأسرة بالفيتامينات والبروتينات العديدة سفرة البيت المصري مكرونة بالخضروات المسقعة الكشري

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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