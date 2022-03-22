الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات خدمية في «إهناسيا»

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية بمركز إهناسيا في قطاعي التعليم، والصحة، وذلك ضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح  العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2022، وفي إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

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جاء ضمن الافتتاحات؛ افتتح مدرسة قلة الإعدادية المشتركة " إحلال كلي"، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، بتكلفة تزيد عن 5مليون جنيه، على مساحة إجمالية 1846متراً منها 352 مترا مساحة المبني، وتتكون من 12 فصلاً دراسياً، بجانب دورات مياه معاقين ، بنين/بنات ، مصلى ،وغرف تحضير، شبكات ومدرسين ، مجالات ،اخصائي نفسي واجتماعي ، مكتبة، وطبيب.

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واختتم المحافظ زيارته بافتتاح الوحدة الصحية بقرية زكي فاضل، بتكلفة 3.7مليون جنيه ، والتي تحوى عيادات أسنان و كشف وطوارئ وملاحظة ومكتب صحة أسرة وتثقيف وتنظيم أسرة وصيدلة ومعمل، حيث وجه المحافظ  التهنئة لأهالي القرية على افتتاح مبنى الوحدة الصحية لتقديم مزيد من الخدمات الصحية والطبية ، موجها وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة و الحفاظ على كافة الأجهزة والمعدات والقوى البشرية بما يعمل على انتظام  واستمرار الخدمات الصحية المقدمة للتيسير على الأهالي.

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و رافق المحافظ خلال الجولة؛ أعضاء مجلس النواب الدكتور على بدر،اللواء سامي توفيق، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ونشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا،  وعدد من التنفيذيين المعنيين.

الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
بني سويف وزارة الصحة هيئة الأبنية التعليمية الخدمات الصحية محافظ بني سويف دكتور محمد هاني غنيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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