تركيب خط غاز طبيعي لربط وتدعيم للشبكة الرئيسية بالغردقة

تواصل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، أعمال التطوير بمنطقة الكوثر جنوبي المدينة، وذلك بتركيب خط غاز جديد وتدعيمه لربطه بالشبكة الرئيسية، بطول 3.5 كيلو متر.

حيث تمكنت شركة الغاز بالبحر الأحمر بتغذية مدينة الغردقة بالغاز الطبيعي بنسبة 98% ، حيث يستكمل الآن توصيل الغاز لباقي المناطق بالمدينة وهى منطقة الانتر، والنجدة ، والجوهرة، كما تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الكوثر الجديدة وجارِ استقبال التعاقدات من الأهالي، وناشدت الشركة الأهالي بسرعة التعاقد لاستكمال المنظومة.

وفي مدينة رأس غارب تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 99% من المدينة لتغذيتها بالكامل، وبمدينة سفاجا بدأ العمل بها لتوصيل الغاز للمدينة بأكملها بجهد مضاعف ليتم الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

كما يتم تغذية كافة محطات وقود السيارات بالغاز الطبيعي وذلك طبقًا لتوجهات الدولة باستخدامه كوقود للسيارات بدلًا من البنزين، نظرًا لانخفاض سعره وارتفاع جودته للسيارات، بالإضافة إلى أنه صديق للبيئة في ظل التغيرات المناخية العالمية.