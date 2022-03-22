الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات قاتل طفل في الإسماعيلية: «شافني وأنا بقتل كلب وهددني»

كلب
كلب

تواصل النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة مع صاحب مزرعة متورط في قتل طفل بسبب كلب في مركز فايد.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه أثناء وجوده أمام المزرعة ملكه شاهده الطفل أثناء قيامه بقتل كلب خاص بأحد جيرانهما وقيام الطفل بإخباره بأنه سوف يقوم بإبلاغ مالك الكلب.

وأضاف أنه استدراج الطفل داخل مزرعته والتعدى عليه بالضرب باستخدام نصل حديدي كان بحوزته، وإصابته بجروح قطعية، ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة، ووضعه داخل جوال بلاستيكى وإلقائه بجوار أحد المصارف المائية.

كان تبلغ لمركز شرطة فايد من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بغياب نجله 10 سنوات، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الإسماعيلية صاحب مزرعة طفل قتل مركز فايد الطفل

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وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

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