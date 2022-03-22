جلسة استماع برلمانية للتصديق على تعيين أول سمراء «رئيسة لأعلى المحاكم الأمريكية»

عقدت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتصديق على تعيين القاضية كيتانجي براون جاكسون لمنصب قاضية بالمحكمة العليا.

وأثنى المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - على سجلها القضائي، فيما اعترض بعض المشرعين الجمهوريين على تقييمات سابقة لها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح رسميا القاضية كيتانجي براون جاكسون لتكون أول امرأة ذات بشرة سمراء ترأس المحكمة العليا، أعلى المحاكم في البلاد.